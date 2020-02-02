親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

高中以下延後開學 家長哀嚎：說好的親子同步呢？

武漢肺炎抗疫 鹿港請出文武廟文衡聖帝遶境賜福

2020-02-02 19:34中央社 彰化縣2日電

彰化縣鹿港文武廟文衡聖帝今天遶境鹿港街區，吸引上千人隨行踩街，規模近年少見，由於正值武漢肺炎防疫時期，鹿港鎮長許志宏說，也盼祈求眾神除疫賜福，保佑眾生平安。

鹿港文武廟是由居左的文開書院、居中的文祠廟、居右的武廟所組成的建築，鎮公所下午在鹿港文武廟舉辦文衡聖帝新春賜福踩街，彰化縣長王惠美、許志宏也共同請出武廟文衡聖帝，與上千名信眾共同遶境，賜福地方，並盼藉此傳承傳統民俗科儀文化。

王惠美致詞時表示，距離上次辦理大型遶境已是自己10年前擔任鹿港鎮長時期，當時地方非常熱鬧，今年時值武漢肺炎防疫期間，剛好請出文衡聖帝等眾神出巡遶境，希望同時賜福縣運與鎮運昌隆、鄉親身體健康。

許志宏說，日據時期的文武廟是文人聖地，但因當時戰亂及與日本宗教信仰不同，當初神像移請鹿港潤澤宮修復後，文衡聖帝才能保存至今，為感謝潤澤宮早期對文武廟的護駕，也特別致贈錦旗。

遶境隊伍下午從文武廟起駕繞行鹿港街區，吸引地方寺廟、社區、社團、陣頭千人熱情隨行，包括虎爺陣、鹿鳴國中舞龍隊、台灣護聖宮花燈、玻璃廟觀光列車、社區大學紙媽祖、土風舞、電音三太子、神童陣、百人小狀元等，熱鬧非凡，是鹿港少見大型遶境。

鹿港遶境武漢肺炎

延伸閱讀

公主遊輪所載武漢肺炎香港患者 未至台灣觀光

防堵武漢肺炎 美國防部提供1000張隔離病床

期刊是隱匿武漢肺炎疫情共犯？學者：期刊和中國...

南鯤鯓代天府祈安禮斗法會 祈求武漢肺炎遠離

相關新聞

RYLA青少年領袖營今照辦 但全部戴口罩

2020-02-02 15:28

台灣燈會抗武漢肺炎 備妥乾洗手、定期消毒

2020-02-02 14:45

福壽山農場山櫻盛開 富士櫻下周接棒滿園粉紅棉花樹

2020-02-02 13:33

2020台灣燈會后里8日點燈 95000個鼠年小提燈3處領得到

2020-02-02 13:10

台中神岡筱雲山莊旁大豐路四段拓寬 4日起封閉8個月

2020-02-02 11:29

影／不搶口罩 去芬園賞夜櫻轉換心情

2020-02-02 10:43

南投燈會玩立式划漿 彰化義賣古早燈

2020-02-01 23:59

台灣燈會老鼠娶親小提燈 吉利、美力會拜年

2020-02-01 23:49

台灣燈會軍事區 6日后里提前點燈

2020-02-01 23:46

疫情升溫 帶動外送「宅商機」

2020-02-01 23:29

台中診所口罩吃緊等配發 民眾就醫沒有戴只能柔性勸導

2020-02-01 17:01

買不到口罩向民代陳情 台中里長、議員接力送口罩

2020-02-01 16:46

老鼠娶親為靈感！台灣燈會小提燈會「彎腰拜年」

2020-02-01 16:17

懷舊古早燈開賣 為彰化家扶弱勢兒童籌募助學金

2020-02-01 16:13

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

防疫延後開學「賺到假期」 台南燈節昨晚湧現人潮高鋒

2020-02-02 13:57

她年年收到一籃普通的草莓 背後故事讓人流淚

2020-02-02 09:12

影／因地主「半價賣地」 台南寸土寸金市區建罕見公園

2020-02-01 21:28

蘇花改區間測速精算到秒 若違規收到罰單可能不只一張

2020-02-02 13:35

台南電器商迷櫻花 8年種出60棵櫻花隧道

2020-02-02 07:55

台東今晚元宵炮炸寒單開炸！市長：驅趕武漢瘟神！

2020-02-01 20:26

立院畢業生林麗蟬加入韓國瑜小內閣 任有給職顧問

2020-02-02 13:27

台北市也有大型收治場所？北市府：尚無必要啟動

2020-02-01 21:06

龍潭15公頃金黃魯冰花季 三水茗園搶先綻放

2020-02-02 13:25

超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

2020-02-02 18:10

國中小如期開學？ 家長憂變數

2020-02-01 23:40

石門水庫中庄調整池景觀台媲美天空步道 16日起開3個月

2020-02-02 11:14

嘉義梅山太平老街 添「一抹紅韻」

2020-02-01 23:48

中山高岡山第二交流道 有譜了

2020-02-01 23:42

大湖路跑大多數沒戴口罩 跑友：戶外開曠空氣好

2020-02-02 13:58

輕航機低空闖入鰲鼓濕地驚擾候鳥 鳥友：太扯！要重罰

2020-02-01 20:00

美食新天地／玉里臭豆腐 新天堂樂園吃得到

2020-02-01 23:36

祥龍點睛龍隊神靈附身 大街小巷庇佑平安

2020-02-02 11:10

影／竹南后厝龍鳳宮乞龜祈福 企業主百萬元抱回大龜王

2020-02-02 07:50

竹南龍鳳宮百萬乞龜 頭份永貞宮擲筊送休旅

2020-02-01 23:25

變形金剛出沒請小心！台西鄉海口故事屋新打卡景點

2020-02-02 13:35

桃園iRent共享機車進駐、汽車3月上路

2020-02-02 00:02

還地於民 新北將解編264公頃公保地

2020-02-01 23:17

拍照扯斷樹枝 里長：對櫻花溫柔點

2020-02-01 23:52

苗栗(火旁)龍貓裏客家龍競技 福苗龍藝蟬聯金質獎

2020-02-02 13:31

內湖梘頭福德祠慶百年 夜弄土地公8日登場

2020-02-02 12:43

2020台灣燈會后里8日點燈 95000個鼠年小提燈3處領得到

2020-02-02 13:10

台灣燈會軍事區 6日后里提前點燈

2020-02-01 23:46

沒政績？柯說是沒宣傳 議員各自解讀

2020-02-01 23:23

桃園機車舊換新 最高補助2.4萬元

2020-02-01 22:45

1秒音樂+登登聲…捷運常客過卡 現金回饋入袋

2020-02-01 23:14

影／點亮鼠年主燈照夜空 侯友宜：防疫不要口水、對立

2020-02-01 19:56

劇毒農藥巴拉刈2月起禁用 雲林推廣替代藥劑

2020-02-02 10:41

太平山翠峰湖結霜

2020-02-01 23:20

口罩難買 侯友宜：安親班不得限制兒童未戴口罩不能上課

2020-02-02 16:54

防武漢肺炎傳染 基隆市政府謝絕體溫高過37.5度者洽公

2020-02-02 12:53

影／不搶口罩 去芬園賞夜櫻轉換心情

2020-02-02 10:43

高鐵延伸宜蘭 林姿妙：去年新年希望今年更有希望

2020-02-02 15:16

新北高灘地首波花海 搭捷運欣賞波斯菊盛開壯景

2020-02-02 12:14

抗議停收 攤商運垃圾到朴子農會

2020-02-01 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top