武漢肺炎抗疫 鹿港請出文武廟文衡聖帝遶境賜福

彰化縣鹿港文武廟文衡聖帝今天遶境鹿港街區，吸引上千人隨行踩街，規模近年少見，由於正值武漢肺炎防疫時期，鹿港鎮長許志宏說，也盼祈求眾神除疫賜福，保佑眾生平安。

鹿港文武廟是由居左的文開書院、居中的文祠廟、居右的武廟所組成的建築，鎮公所下午在鹿港文武廟舉辦文衡聖帝新春賜福踩街，彰化縣長王惠美、許志宏也共同請出武廟文衡聖帝，與上千名信眾共同遶境，賜福地方，並盼藉此傳承傳統民俗科儀文化。

王惠美致詞時表示，距離上次辦理大型遶境已是自己10年前擔任鹿港鎮長時期，當時地方非常熱鬧，今年時值武漢肺炎防疫期間，剛好請出文衡聖帝等眾神出巡遶境，希望同時賜福縣運與鎮運昌隆、鄉親身體健康。

許志宏說，日據時期的文武廟是文人聖地，但因當時戰亂及與日本宗教信仰不同，當初神像移請鹿港潤澤宮修復後，文衡聖帝才能保存至今，為感謝潤澤宮早期對文武廟的護駕，也特別致贈錦旗。

遶境隊伍下午從文武廟起駕繞行鹿港街區，吸引地方寺廟、社區、社團、陣頭千人熱情隨行，包括虎爺陣、鹿鳴國中舞龍隊、台灣護聖宮花燈、玻璃廟觀光列車、社區大學紙媽祖、土風舞、電音三太子、神童陣、百人小狀元等，熱鬧非凡，是鹿港少見大型遶境。