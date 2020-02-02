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直播／防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

RYLA青少年領袖營今照辦 但全部戴口罩

2020-02-02 15:28聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

國際扶輪社3462地區今起在南投縣埔里鎮鯉魚潭辦理RYLA青少年領袖營，為因應武漢肺炎加強防疫，將活動全移往戶外，且全戴上口罩交流，今年則以數位APP結合潭區文化進行實域解謎，吸引逾15國近250名學子和國際交換生參與。

埔里鯉魚潭風景區指出，鯉魚潭有「小西湖」美譽，更因四面環山、潭域生態資源豐沛，曾入選埔里十二大景點，近年更推動蝴蝶復育有成而成重要棲地；另當地擁龍、蝦、龜、鯉魚、蝙蝠、鷹、蜈蚣等七大穴位，各據一方也為人津津樂道。

國際扶輪3462地區看準鯉魚潭的文化特色，將「RYLA青少年領袖營」從日月潭青年活動中心移往當地辦理，鎖定15至18歲國內學子與外國交換生，透過營隊合作交流拓展交友圈，也尊重各國文化，培養具有國際觀及社區關懷的青年領袖。

地區RYLA主委詹修政說，選定鯉魚潭風景區後結合地形及文化在潭區七大穴位設置關卡，而為因應數位時代和年輕潮流喜好，開發手機APP遊戲軟體讓學員進行實境解謎，更在探索教育中瞭解「台灣之心」埔里的地理人文故事和地理環境。

但因武漢肺炎疫情持續升溫，RYLA營隊也強化防疫，國際扶輪3462地區總監黃進霖說，活動移往戶外或通風的半開放空間，進場戴口罩、酒精消毒雙手，雖有少數不到20人學員放棄參與，但仍吸引美、英、義等逾15國近250名青少年。

而幾乎全程戴口罩參與活動對不少學子則是新奇體驗，來自義大利的Beatrice說，過去在義大利沒遇過防疫問題，不曾有這樣的經驗，今天是第一次；台灣學子謝秉科則說，只透過眼睛去認識國內外朋友真的很特別，相當難得且很考驗眼力。

為因應武漢肺炎加強防疫，RYLA青少年領袖營將活動全移往戶外，且幾乎全程戴上口罩...
為因應武漢肺炎加強防疫，RYLA青少年領袖營將活動全移往戶外，且幾乎全程戴上口罩互動交流。圖／RYLA青少年領袖營提供
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為因應武漢肺炎加強防疫，RYLA青少年領袖營將活動全移往戶外，且幾乎全程戴上口罩...
為因應武漢肺炎加強防疫，RYLA青少年領袖營將活動全移往戶外，且幾乎全程戴上口罩互動交流。圖／RYLA青少年領袖營提供
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為因應武漢肺炎加強防疫，RYLA青少年領袖營將活動全移往戶外，且幾乎全程戴上口罩...
為因應武漢肺炎加強防疫，RYLA青少年領袖營將活動全移往戶外，且幾乎全程戴上口罩互動交流。記者賴香珊／攝影
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為因應武漢肺炎加強防疫，RYLA青少年領袖營將活動全移往戶外，且幾乎全程戴上口罩...
為因應武漢肺炎加強防疫，RYLA青少年領袖營將活動全移往戶外，且幾乎全程戴上口罩互動交流。記者賴香珊／攝影
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為因應武漢肺炎加強防疫，RYLA青少年領袖營將活動全移往戶外，且幾乎全程戴上口罩互動交流。記者賴香珊／攝影
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埔里武漢肺炎義大利

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