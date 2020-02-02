RYLA青少年領袖營今照辦 但全部戴口罩

國際扶輪社3462地區今起在南投縣埔里鎮鯉魚潭辦理RYLA青少年領袖營，為因應武漢肺炎加強防疫，將活動全移往戶外，且全戴上口罩交流，今年則以數位APP結合潭區文化進行實域解謎，吸引逾15國近250名學子和國際交換生參與。

埔里鯉魚潭風景區指出，鯉魚潭有「小西湖」美譽，更因四面環山、潭域生態資源豐沛，曾入選埔里十二大景點，近年更推動蝴蝶復育有成而成重要棲地；另當地擁龍、蝦、龜、鯉魚、蝙蝠、鷹、蜈蚣等七大穴位，各據一方也為人津津樂道。

國際扶輪3462地區看準鯉魚潭的文化特色，將「RYLA青少年領袖營」從日月潭青年活動中心移往當地辦理，鎖定15至18歲國內學子與外國交換生，透過營隊合作交流拓展交友圈，也尊重各國文化，培養具有國際觀及社區關懷的青年領袖。

地區RYLA主委詹修政說，選定鯉魚潭風景區後結合地形及文化在潭區七大穴位設置關卡，而為因應數位時代和年輕潮流喜好，開發手機APP遊戲軟體讓學員進行實境解謎，更在探索教育中瞭解「台灣之心」埔里的地理人文故事和地理環境。

但因武漢肺炎疫情持續升溫，RYLA營隊也強化防疫，國際扶輪3462地區總監黃進霖說，活動移往戶外或通風的半開放空間，進場戴口罩、酒精消毒雙手，雖有少數不到20人學員放棄參與，但仍吸引美、英、義等逾15國近250名青少年。