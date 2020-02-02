福壽山農場山櫻盛開 富士櫻下周接棒滿園粉紅棉花樹

福壽山農場千櫻園是全台灣最海拔(2200公尺)櫻花園，千櫻園佔地13公頃，栽培6000多株的櫻花樹，品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻丶大島櫻等6種，盛開時的繁花如林相當壯觀。

目前花況，福壽山農場鮮紅緋寒開花1至2成。預估千櫻園的賞花期從2月9日一直到3月下旬，後續農場內的特殊品種櫻花也從3月中開至4月。

福壽山農場的千櫻園最早開花的是緋寒櫻又稱為山櫻花、緋櫻，是台灣原生種，分布最廣的櫻花「緋」是紅色的意思，加上「寒」就代表是在冷冷的天氣裡開的紅色櫻花，在農場已可看到緋寒櫻盛開。

福壽山農場的千櫻園以富士櫻為主，台灣的富士櫻是山櫻花與日本山櫻的混種，花朵圓胖呈粉紅色，盛開時就像是粉紅色的棉花糖，與日本稱富士櫻的豆櫻不同。盛開時像是大地長滿粉紅棉花糖樹，夢幻又浪漫。

富士櫻盛開期約在2月中至2月底，避開了與平地櫻花季時間，目前觀賞富士櫻的人潮不多，很適合來一趟優閒旅程的遊客。

自行開車，中部、南部路線：可以由台中往埔里方向走台14甲線道大禹嶺走台8線到福壽山農場(車程大約4小時)。

北部路線：台北到宜蘭走台7甲線到福壽山農場(車程大約5小時)。

東部路線：花蓮到太魯閣走台8線到福壽山農場(車程約五個小時)。

遊客可自行開小客車前往福壽山農場千櫻園，園區入口設有簡易小客車停車場；大型車輛至福壽山農場旅遊中心停車場停放遊客，遊客從旅遊中心步行至千櫻園約10~15分鐘。

大眾運輸，1.谷關到梨山可搭豐原客運【865路】 (管制路段，採預約乘車)每日:06:45、11:45、16:15(3班車)。

2.宜蘭到梨山國光客運【1751】宜蘭站：07:30AM與12:40PM。

3. 羅東到梨山國光客運【1764】羅東站：07:00AM與12:00PM。

4. 花蓮到梨山花蓮客運【1141】至梨山08:40(發車站:花蓮火車站

前站出口)