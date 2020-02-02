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湖北外最嚴重疫情！240例確診 溫州半封城、居民限制外出

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

影／不搶口罩 去芬園賞夜櫻轉換心情

2020-02-02 10:43聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

為著緊繃的武漢肺炎疫情，很多人在農曆春節連假期間，幾乎都是在排隊搶口罩度過，錯過櫻花盛開的美景。位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，美不勝收，可以開到3月底，今年還首度開放夜間賞櫻，現在去正是時候，可以轉換心情 。

花卉生產遊憩園區是由「櫻花張」美譽的神農獎得主張洲府苦心經營，運用個人育種與栽培技術，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木共十多萬棵，主力仍是櫻花，包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻等，在國內難出其右。遊過不必上高山，就可以賞櫻。

尤其是 園區內的洲府枝垂櫻，因枝條優美，十分有特色，他在園內開闢約100公尺長的洲府枝垂櫻步道，粉紅花朵夾道，令人賞心悅目；另有150公尺長的河津櫻花隧道，滿樹粉紅，與洲府枝垂櫻爭妍鬥豔，是遊客必訪的景點。

張洲府今年更在園區的景觀池周邊搭設燈光，沿著池邊的枝垂櫻及河津櫻，近日開得更是誇張，加上已經放暖，很適合夜間賞櫻，遊客漫步其間，甚至在亭中品賞咖啡，別有一番風情。遊客也可以買櫻花或平地梅花樹苗、盆景，物廉價美，張洲府還會指導如何栽培，在家自賞。

張洲府說，花卉生產遊憩園區極適合親子前來賞花，入園不收費，但收停車可以抵消費，春節連續假期歡迎遊客前往走春。地址：彰化縣芬園鄉溪尾村慶光路12-12號，電話：(049)2524-899。

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，今年還首度開...
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，今年還首度開放夜間賞櫻，美不勝收 。照片／張洲府提供
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彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，令人流連忘返...
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
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彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，今年還首度開...
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，今年還首度開放夜間賞櫻，美不勝收 。照片／張洲府提供
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彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，尤其是枝垂櫻...
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，尤其是枝垂櫻隧道，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
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彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，令人流連忘返...
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
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彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
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彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，尤其是枝垂櫻...
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的萬餘棵各種櫻花、梅花，目前正花開繁盛，尤其是枝垂櫻隧道，令人流連忘返。記者劉明岩／攝影
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櫻花賞櫻梅花

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