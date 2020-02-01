防武漢肺炎 台中所有國中取消下周寒輔

台中市各公私立國中、高中寒假輔導課程下周一開始，各校加強防疫，今天晚間各校均回報教育局，全數取消。

教育局表示，配合中央疫情指揮中心規範，沒有強制規定要一致停課，所以請各校自行評估，由各校自己決定要不要上寒輔。開學當周，會請國、高中小回報農曆年期間師生出國人數、去過的旅遊地區。

一所國中教務主任說，台中市國中寒輔都安排在2月3日至2月7日，各校多安排平常課堂不會做的教學活動，例如桌遊、實驗、分組活動，也有些會複習前一個學期課程。