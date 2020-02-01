防武漢肺炎 台中所有國中取消下周寒輔
台中市各公私立國中、高中寒假輔導課程下周一開始，各校加強防疫，今天晚間各校均回報教育局，全數取消。
教育局表示，配合中央疫情指揮中心規範，沒有強制規定要一致停課，所以請各校自行評估，由各校自己決定要不要上寒輔。開學當周，會請國、高中小回報農曆年期間師生出國人數、去過的旅遊地區。
一所國中教務主任說，台中市國中寒輔都安排在2月3日至2月7日，各校多安排平常課堂不會做的教學活動，例如桌遊、實驗、分組活動，也有些會複習前一個學期課程。
台中市確定取消寒輔的國中：明道、忠明、中港、新民、大安、惠 文、霧峰、烏日、安和、崇德、衛道、中平、長億、崇倫、四育、大里、四箴、中山丶私立立人丶大甲、西苑、日南、順天、 曉明、東大、五權、立人、新光、潭子、溪南、三光、僑泰、嶺東、明德、弘文、東大、東勢、光復、至善、漢口、萬和、太平、龍井、大道、潭秀、外埔、居仁、大業、大墩、新社、東華、東新、神圳、神岡、光德、豐陽、豐原、豐南、北新、葳格、豐東、雙十 、四張犁，清水、光正、光明、立新、沙鹿、鹿寮、大雅、大德、育英、大華、光榮、成功、爽文、黎明、向上、和平、清泉、清海。
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