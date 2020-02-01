買不到口罩向民代陳情 台中里長、議員接力送口罩

武漢肺炎疫情持續，不少人買不到口罩向民意代表求救，台中市陸續有議員邱素貞、里長林京玲等人，免費發放口罩。西屯區上德里長洪頊晿明天上午9點愛心接力，發放1000片醫療口罩，每人限領3片。洪頊晿說，里民買不到口罩很恐慌，希望能安撫民心，也希望拋磚引玉，更多人來響應。

政府徵用國內工廠製造的口罩，今起以每片6元在超商、藥妝店等通路上架，但不少人買不到很緊張，台中市近日陸續有民意代表，發起免費發放口罩運動，每場次都吸引滿滿人潮。

西區公民里長林京玲30日上午在里辦公處發口罩，每人限領2片，500片當場被領光。林京玲說，去年12月採購一批口罩，近期武漢肺炎疫情升溫，許多里民反映買不到口罩，她把庫存拿出來分享，呼籲戴口罩、勤洗手，每次買3片不要囤積，讓更多人買得到。

民進黨議員邱素貞昨天準備1000片口罩，在南區服務處免費發放，也吸引大批民眾排隊索取。邱素貞說，當年SARS疫情爆發時，漂白水、口罩都買不到，她採購醫療型口罩，原打算與國光里長陳雅惠合辦社區提燈活動使用，後來活動取消，決定把口罩分享出去。