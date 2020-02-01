懷舊古早燈開賣 為彰化家扶弱勢兒童籌募助學金

彰化家扶中心已連續24年，在每年元宵節前舉辦的古早燈義賣，即日起，發動家扶社工、志工，在彰化縣境內各景點、市場、車站等人潮眾多的30多個據點開賣，為弱勢家庭兒童籌募助學金，現場即有愛心人士捐出120萬元。

彰化家扶中心今天上午在彰化市家樂福地下一樓舉辦古早燈義賣開賣記者會，縣長王惠美也到場協助行銷，與市長林世賢等貴賓紛紛拿起各式造型燈籠協助叫賣，現場民眾也都掏出口袋零錢響應，小小零錢創造大大的愛心，讓弱勢家庭學童能順利、穩定就學。

王惠美說，彰化家扶中心長期以來要看顧3千多個孩子，每年都要為他們籌募助學金，每次大約需要8百多萬經費，感謝古早燈創辦人李世湧長期以來做了很多古早燈提供給家扶義賣，一個古早燈價格約在30、50元不等，民眾買回去可以應節，幫助家扶的孩子。

古早燈義賣已持續24年，創辦人李世湧今天也到場，希望各界善心人士一起捐款做愛心，幫助困苦且認真求學的家扶兒。

禾盈國際有限公司協理葉茂芳伉儷也親自到現場捐出20萬元，幫助孩子穩定就學；兒少保委員會委員何佩琳的母親辭世，撙節喪葬費用，並遵循母親遺願，捐贈100萬元，用來照顧彰化弱勢家庭。