助彰化家扶兒求學 古早燈籠義賣盼大眾響應

為籌募弱勢家庭兒童助學金，彰化家扶中心到元宵節當天前舉辦古早燈義賣，每個價格約新台幣30元到50元，民眾買燈不僅應節，也能幫助家扶孩子求學，彰化家扶呼籲大眾響應。

彰化家扶中心農曆年起陸續在縣內風景區、市場、車站等人潮眾多處設30多個據點展開「古早燈」義賣，今天也在彰化家樂福舉辦「無窮世代，元宵傳愛古早燈義賣」記者會，彰化縣長王惠美、彰化家扶中心主任王震光、古早燈義賣創辦人李世湧等人出席。

王惠美致詞時說，彰化家扶中心長期照顧3000多名孩子，每年要為這些孩子準備獎助學金，每次經費需要800多萬元，感謝李世湧長期製作許多古早燈供彰化家扶義賣，每個古早燈價格約30元到50元，義賣持續到元宵節當天，民眾買燈應節兼做好事幫助家扶兒少求學。

禾盈國際有限公司協理葉茂芳夫妻看到家扶對孩子用心照顧，今天親自到場捐贈愛心款20萬元，幫助穩定就學；還有彰化家扶兒少保委員節約母親喪葬費用，並遵循母親遺願照顧彰化弱勢家庭而捐贈100萬元。

王震光表示，感謝李世湧持續24年支持古早燈義賣，彰化家扶扶助1817戶家庭、約3301名弱勢學童，為幫助兒少安心求學，透過古早燈義賣籌募助學金，呼籲大眾一起響應，民眾可電洽04-7569336或搜尋臉書「彰化家扶中心」粉絲頁了解義賣資訊。