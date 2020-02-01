親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

第三高票！立院院長選舉拿1票 賴品妤喊冤「真的沒投自己」

超商口罩趕路中！經濟部FB公告流程「今晚會陸續到超商」

助彰化家扶兒求學 古早燈籠義賣盼大眾響應

2020-02-01 14:23中央社 彰化縣1日電

為籌募弱勢家庭兒童助學金，彰化家扶中心元宵節當天前舉辦古早燈義賣，每個價格約新台幣30元到50元，民眾買燈不僅應節，也能幫助家扶孩子求學，彰化家扶呼籲大眾響應。

彰化家扶中心農曆年起陸續在縣內風景區、市場、車站等人潮眾多處設30多個據點展開「古早燈」義賣，今天也在彰化家樂福舉辦「無窮世代，元宵傳愛古早燈義賣」記者會，彰化縣長王惠美、彰化家扶中心主任王震光、古早燈義賣創辦人李世湧等人出席。

王惠美致詞時說，彰化家扶中心長期照顧3000多名孩子，每年要為這些孩子準備獎助學金，每次經費需要800多萬元，感謝李世湧長期製作許多古早燈供彰化家扶義賣，每個古早燈價格約30元到50元，義賣持續到元宵節當天，民眾買燈應節兼做好事幫助家扶兒少求學。

禾盈國際有限公司協理葉茂芳夫妻看到家扶對孩子用心照顧，今天親自到場捐贈愛心款20萬元，幫助穩定就學；還有彰化家扶兒少保委員節約母親喪葬費用，並遵循母親遺願照顧彰化弱勢家庭而捐贈100萬元。

王震光表示，感謝李世湧持續24年支持古早燈義賣，彰化家扶扶助1817戶家庭、約3301名弱勢學童，為幫助兒少安心求學，透過古早燈義賣籌募助學金，呼籲大眾一起響應，民眾可電洽04-7569336或搜尋臉書「彰化家扶中心」粉絲頁了解義賣資訊。

義賣家扶中心元宵節

延伸閱讀

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據...

落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一...

王惠美除夕起發福袋 賴清德、蔡英文初二初三也...

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這...

相關新聞

台中買6元口罩？超商：麥夠問Y！市府持續訪查防疫物資

2020-02-01 12:38

台中29區花燈車大遊行 民眾先睹為快

2020-02-01 12:38

口罩搶到以後 要學會正確使用及保存

2020-02-01 12:05

中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

2020-02-01 12:03

台灣燈會首設「軍事燈區」M41D戰車、騰雲無人機搶先看

2020-02-01 11:22

2020台灣燈會倒數計時 500名文化志工蓄勢待發

2020-02-01 11:21

百香果、茭白筍採收後… 南投農廢再利用 減少空汙

2020-02-01 00:02

郵局、青農合作 賣水果還捐善款

2020-02-01 00:01

水舞、無人機… 南投燈會震撼演出

2020-01-31 23:58

彰市門面 喬友大廈招商拚活化

2020-01-31 23:06

台灣燈會如期舉辦 台鐵加開列車

2020-01-31 22:57

南投春節遊客 比去年少200萬人次

2020-01-31 22:54

曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48

參山處福壽山農場櫻花梅花綻放 邀民眾泡湯賞櫻旅遊

2020-01-31 18:34

中彰投大學暫無延後開學計畫 逢甲11名陸生不能來台

2020-01-31 18:19

彰化郵局幫小農賣水果 二林草生栽培紅龍果銷量破紀錄

2020-01-31 17:52

彰化32所國中停寒輔 訪客入校園都得戴口罩

2020-01-31 17:51

防武漢肺炎 台中大甲國中取消寒假課輔及營隊活動

2020-01-31 17:42

買不到兒童口罩 南投縣長：考慮動用預備金採購

2020-01-31 16:35

五代中醫世家邱于誠創作 以中藥材、茶入畫

2020-01-31 16:29

好康不受疫情影響！烏日明免費拔蘿蔔開放自由參加

2020-01-31 16:20

日月潭櫻花季開始粉色登場 九族、暨大櫻花相繼盛開

2020-01-31 15:33

搶買口罩？ 超商店員納悶：竟是熟面孔不戴口罩來買

2020-01-31 14:59

南投燈會特別演出連10天 水舞和空拍機和火舞超刺激

2020-01-31 14:58

不再克難咬手電筒簽表 帽燈化身員警深夜好幫手

2020-01-31 14:04

彰化瓜農：瓠瓜凍傷恐棄耕

2020-01-31 13:50

買不到口罩？台中女議員免費發放1000個

2020-01-31 13:30

影／加強防疫！台中針對幼兒園、托嬰中心「加嚴」管制

2020-01-31 12:14

武漢肺炎、冬遊副作用 南投春節觀光跌掉200萬人次

2020-01-31 11:53

高海拔農作物受寒害結凍 仁愛鄉長籲農民盡速拍照存證

2020-01-31 11:52

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

防疫！買不到濃度75%酒精？台糖教你自製消毒用酒精

2020-01-31 17:40

收治武漢肺炎病患？ 佳里奇美醫院：假訊息、不同醫院受害

2020-01-31 16:52

影／宜蘭近千路邊停車位埋地磁 找車位更有效率

2020-01-31 16:11

中彰投大學暫無延後開學計畫 逢甲11名陸生不能來台

2020-01-31 18:19

無懼讓人直打哆嗦的寒流 墾丁豔陽高照加比基尼女郎

2020-01-31 16:06

買不到兒童口罩 南投縣長：考慮動用預備金採購

2020-01-31 16:35

韓國瑜高市小內閣異動 新聞局長請辭鄭照新接任

2020-01-31 18:19

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

影／2020桃園燈會光之桃花源開幕 點亮老街溪水岸

2020-01-31 20:44

中華地下道通行48年今填平 韓國瑜：擁有太多人的回憶

2020-02-01 10:12

寒流發威！大阿里山降霜雪白一片 茶樹影響回暖才判定

2020-01-31 17:10

侯友宜突擊檢查超商口罩販賣情況 發現一早就被搶光

2020-01-31 17:13

中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

2020-02-01 12:03

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

日月潭櫻花季開始粉色登場 九族、暨大櫻花相繼盛開

2020-01-31 15:33

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

家長買嘸兒童口罩 林右昌：無法全面發放會向中央反映

2020-01-31 15:49

已經沒貨出不了貨 口罩進口商四處調貨

2020-02-01 12:06

嘉義市2月3日起 各公私立國中寒假課輔均停課

2020-01-31 21:41

柯文哲要求大力推動科技執法 首要針對幹道違停

2020-01-31 15:14

連跑10間超商、藥局買嘸口罩 他罵：降價沒貨騙人嗎？

2020-02-01 12:09

曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

高雄中華地下道明起填平 部分道路禁止左轉

2020-01-31 18:34

財神爺嚴管？逾半借嘸發財金

2020-01-31 23:16

競辦發言人變高市府發言人 鄭照新接高市新聞局長

2020-01-31 18:36

台中買6元口罩？超商：麥夠問Y！市府持續訪查防疫物資

2020-02-01 12:38

網紅景點四重溪溫泉公園 將委外盼重現四大名湯風華

2020-02-01 07:21

高市官員走訪店家 口罩全賣完

2020-01-31 16:03

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

2020-02-01 09:00

參山處福壽山農場櫻花梅花綻放 邀民眾泡湯賞櫻旅遊

2020-01-31 18:34

視察金門醫院與口罩供貨 楊鎮浯：防疫能量沒問題

2020-01-31 19:00

軍事化管理「栗子南瓜」 退伍軍人轉務農

2020-01-31 15:14

台南203所國中小取消課輔與活動 教局：應提前告知家長

2020-01-31 19:36

防武漢肺炎！大鵬灣國家風景區全面啟動防疫措施

2020-01-31 22:53

台南沿海傳出寒害 七股文蛤池工作虱目魚逾5成凍死

2020-01-31 15:57

十萬兒童口罩在哪？ 雲林超商店員：確定今天不會進貨

2020-02-01 13:23

好康不受疫情影響！烏日明免費拔蘿蔔開放自由參加

2020-01-31 16:20

落實防疫措施 台東縣長饒慶鈴自製消毒水宣導

2020-01-31 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top