台中29區花燈車大遊行 民眾先睹為快

2020台灣燈會在台中，台中市政府繼在副展區文心森林公園舉辦第一場「璀璨29花燈車」大遊行後，迎接主展區2月8日將於后里花博園區展開，第二場遊行昨晚登場，各區花燈車在后里馬場園區花舞館集合亮相後於后里地區遊行，沿途吸引不少民眾圍觀，遊行後的花燈車將進駐「璀璨29花燈車燈區」，燈會期間供民眾觀賞。

台中市民政局長吳世瑋表示，市府於后里森林園區規畫「璀璨29花燈車燈區｣，29行政區打造專屬在地特色花燈車，龍井區花燈車以龍為形象，行銷在地農特產西瓜等，並搭配竹坑南寮登山步道、麗水漁港等景點；梧棲區花燈車以海洋、稻田、廟宇及三井摩天輪為主軸，構築在地觀光文化特色。

吳世瑋說，大雅區花燈車則以IDF飛機為主造型，承載智慧科技機器人及吉祥公仔「達達｣、「雅雅｣，配合在地金色奇蹟小麥為設計構想；石岡區因位於水質水量保護區內，花燈車就以水滴寶寶及自行車道為花燈車主題意象；東勢區花燈車以東勢客家文化園區、新丁粄節等具客庄節慶的意涵融入設計，每個區都會結合宗教信仰、歷史建築、農特產品與觀光景點，呈現出獨特在地特色。