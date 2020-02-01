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口罩降價卻不補貨？民眾怨「超商買嘸」業者揭苦衷

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口罩搶到以後 要學會正確使用及保存

2020-02-01 12:05聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

武漢肺炎疫情持續發燒，民眾四處搶口罩，但如果使用時機不對，或者未正確配戴，就算搶到也枉然，彰化縣衛生局今天提供「洗、開、戴、壓、密」正確配戴口罩的五大步驟，及五個適當時機，教導民眾，期能達到防疫效果。

「口罩戴的好，防護沒煩惱」，彰化縣衛生局長葉彥伯說，所謂的「洗、開、戴、壓、密」正確配戴口罩的5大步驟如下：

1.「洗」：洗手，使用肥皂洗手或使用酒精消毒液乾洗手。

2.「開」：打開包裝，檢查口罩有無破損。有顏色為外層，此面朝外。

3.「戴」：兩端鬆緊帶掛上耳朵，鼻梁片固定在鼻梁，口罩拉開到下巴，調整鬆緊帶長度，維持臉部密合度。

4.「壓」：輕壓鼻梁片，讓口罩與鼻梁貼緊。

5.「密」：檢查口罩和臉部內外上下是否密合。

脫下口罩時，記得雙手拿著鬆緊帶由耳掛處取下，注意不要觸摸到有顏色口罩外層，並把外面那層包在內部進行反折，丟到有蓋垃圾桶後並馬上使用肥皂洗手，一個口罩千萬不可連用好幾天，也會大幅降低防護能力。

至於佩戴口罩的5時機則是：

1.進入醫療機構時。

2.出現任何呼吸道症狀時，迅速就醫。

3.自大陸返台14天內，自主健康管理或居家隔離期間。

4.與民眾持續近距離接觸的第一線工作人員，包括各公私立機關的便民服務櫃檯，大眾交通工具等之工作人員。

5.進入擁擠密閉、通風不良的活動或運輸空間，尤其是長時間停留時。

疫對於民眾爭搶口罩，如果疫情退燒，多餘口罩將如何保存？鄭永柱說，口罩只要置放通風、陰涼處，不要照到太陽或受潮，都可以保存5年以上。

衛生局也呼籲民眾，口罩夠用就好，勿囤積。選購醫用口罩時，請注意產品資訊，認明醫療器材許可證字號、有效期限、產品名稱、使用方法、藥商名稱、地址等，若在市面發現有人哄抬口罩價格，請撥打消費者服務專線1950檢舉，以保障民眾消費權益。

民眾搶口罩，如果使用時機及配戴方式不對，也是白搭。記者劉明岩／攝影
民眾搶口罩，如果使用時機及配戴方式不對，也是白搭。記者劉明岩／攝影
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彰化縣衛生局今天提供「洗、開、戴、壓、密」正確配戴口罩的五大步驟，及五個適當時機...
彰化縣衛生局今天提供「洗、開、戴、壓、密」正確配戴口罩的五大步驟，及五個適當時機，教導民眾，期能達到防疫效果。彰化基督教醫院提供
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彰化縣衛生局今天提供「洗、開、戴、壓、密」正確配戴口罩的五大步驟，及五個適當時機...
彰化縣衛生局今天提供「洗、開、戴、壓、密」正確配戴口罩的五大步驟，及五個適當時機，教導民眾，期能達到防疫效果。彰化縣政府提供
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口罩衛生局疫情

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