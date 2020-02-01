中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

武漢肺炎疫情延燒，中央昨天起徵用國內口罩工廠的外科及醫療級口罩，中央流行疫情指揮中心將依不同防疫工作人員，計算各縣市分配數量，彰化縣提出需求，估算約有7萬5千人為口罩首要需求者，其中包括醫療院所以及縣府各局處提報人數，警消、村里長、交通運輸人員等都納入。

政府口罩徵用政策，有診所表示從前天開始合作廠商已不能直接供貨，庫存量僅夠2、3天，但包括彰化基督教醫院、署立彰化醫院等都表示存貨量充足，目前各醫療院療院所發送員工口罩方式有別，有的醫院未將行政人員納入，須自行準備口罩。

中央統一分配口罩，各縣市提出需求量，開學在即，家長擔心孩子群聚上課有風險，出現囤貨潮準備讓孩子每天戴口罩上學，教育處目前提出學校、幼兒園以及補習班等老師的口罩需求，考量家長疑慮，也希望中央將學生一併納入。

彰化縣根據各局處需求包括校園、一線基層便民服務公務員、醫療警消防疫人員，中央昨天開會彰化縣提出每天有20萬人有口罩需求，但中央今天通知提報的是防疫工作人員，不含學生，縣府估算仍有7萬5千人需求，彰化縣衛生局長葉彥伯說，7萬5千人與防疫工作相關，其中醫療相關人員約2萬5千多人。

其餘包括縣府開立「居家檢疫通知書」、「自主關懷通知書」、「自主健康管理通知書」者，鄉鎮市公所、警消人員、教育人員、交通運輸從業人員以及環保相關單位人員，村里長必要時須送檢疫書到府或協助通知居民等也納入，不同類別人員一天所需的口罩數有別，實際分配到的口罩數要依中央估算。