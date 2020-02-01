台灣燈會首設「軍事燈區」M41D戰車、騰雲無人機搶先看

2020台灣燈會首設「軍事燈區」，現場有M41D戰車及M42雙管防空砲車、騰雲無人機及各式迷彩燈組，2月6日在主展區后里森林園區舉行點燈儀式，邀全國軍事迷共襄盛舉。

負責「軍事燈區」的台中市運動局表示，燈區有滿滿軍事意象，入口處Q版小兵敬禮迎接民眾到訪，園區內有壯觀的M41D戰車、M42雙管防空砲車、騰雲無人機及代表空軍意象與海軍意象的「星空翱翔」、「乘風破浪」迷彩燈組，主燈則以陸軍為主題，Q版大頭兵擺動雙手、轉動頭部，趣味性十足。