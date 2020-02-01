2020台灣燈會倒數計時 500名文化志工蓄勢待發

「2020台灣燈會在台中」倒數計時，台中市文化局招募近500位文化志工協助展演相關活動，志工夥伴們各個都積極響應，要讓每位遊客享有最佳的觀賞體驗。

文化局說，這是台中市睽違5年後再度獲得主辦權，志工們也按照需要執勤的工作地點分隊，包括「高空特技展演—璀璨盛夜」、「夜光遊行—寶島炫光巡邏隊」以及多處特色燈區，所有區隊積極參與，並均發揮高度熱忱，期望提供最高品質服務。

其中，擔任「璀璨盛夜區」隊長鄧穎華表示，自己也是花博時期的志工隊長，這次燈會已經準備好帶領志工們全力以赴，另外對於文化局推出的展演也相當期待，希望藉由執勤之餘，也可以欣賞到各種精彩演出。

文化局說，所有燈會志工都已完成服務人力培訓講習，為的是使每位志工都能更清楚了解燈會相關資訊，除了基本展區資訊，還包含了背後的策展理念及文化精神，一場盛大活動的圓滿成功，仰賴的就是過程中所有的人員，特別是在現場參與的志工們。

目前面臨武漢病毒威脅期間，所有在第一線服務的志工均配戴口罩執勤，燈會期間共同做好防疫及文化服務工作。