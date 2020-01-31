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曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

曾是彰化市地標的「喬友大廈」，在經歷大火及管理不善，整整荒廢10幾年，最近已進行整修，開始招商，希望能重振商機，喬友大廈管委會主委蔡進峰說，目前商旅還在申請證照中，希望最快2月商旅可開始營業。

位於彰化火車站前「喬友大廈」歷經三次火災而荒廢，因而成為彰化治安死角，彰化市公所也一直積極輔導，希望能活化喬友大廈。

彰化市長林世賢表示，喬友大廈1993年開幕時，有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，曾是彰化市最熱鬧的地標，但後來荒廢也讓人感慨，他也樂觀其成喬友大廈活化再招商，公所也會配合友善步道等設施，一起美化火車站門面環境。

蔡進峰說，喬友大廈進行整修後，以往管線整幢樓相通，他則將大樓管線分層區分，也通過消防安檢，目前7、8、9樓裝潢成商旅，共有68個房間，由於原本大樓是百貨業用地，還在向縣府申請旅館特許執照。

目前除了一樓還有遊戲場，也有業者洽談健身中心和補習班、餐廳中，蔡進峰說，地下三樓將做為停車場，可停放80部車輛，希望能在今年媽祖進香活動前商旅可以開幕，也可紓解媽祖進香活動時彰化市旅宿一房難求情況。

喬友大廈頂樓可遠眺彰化火車站扇型車庫、八卦山等，視野相當好，蔡進峰說，彰化市也正在進行鐵路高架化等計劃，希望喬友大樓活化後也能帶動附近商圈發展。

曾是彰化市地標的「喬友大廈」，在經歷大火及管理不善，整整荒廢10幾年，最近已進行...
曾是彰化市地標的「喬友大廈」，在經歷大火及管理不善，整整荒廢10幾年，最近已進行整修，開始招商，希望能重振商機。記者林宛諭／攝影
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位於彰化火車站前的「喬友大廈」在經歷大火及管理不善，整整荒廢10幾年，最近已進行...
位於彰化火車站前的「喬友大廈」在經歷大火及管理不善，整整荒廢10幾年，最近已進行整修，開始招商，希望能重振商機。記者林宛諭／攝影
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