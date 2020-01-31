參山處福壽山農場櫻花梅花綻放 邀民眾泡湯賞櫻旅遊

台灣燈會即將登場，又到賞櫻季節，交通部觀光局參山國家風景區管理處今天召開防疫會議，各遊客中心已好防疫準備，轄內退輔會福壽山農場場長巫嘉昌說，目前農場內有近三成的緋寒櫻盛開，梅花也怒放，緊接著「千櫻園」將在2月9日開放遊客參觀，農場為了便遊客目前2月3月還保留部分房間讓遊客上網訂房。

巫嘉昌指出，全台灣最海拔2200公尺櫻花園，坐落在福壽山農場「千櫻園」，只有在賞櫻季節開放。千櫻園佔地13公頃，栽培六千餘株的櫻花樹，品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等6種，以富士櫻為主，富士櫻盛開時如粉紅色棉花糖，繁花如林，相當壯觀。

參山處長柯建興說，各遊客中心已好防疫準備，邀請遊客走出戶外參觀台灣燈會、到參山多條好走的登山步道，如獅頭山水濂洞步道、谷關捎來步道、二水登廟步道走走，尤其參山處剛完工啟用的峨眉湖環湖步道風景秀麗、台三線峨眉鄉河背候車亭造型漂亮，都值得一遊，多親近大自然，可以強健身體、增強免疫力。

參山處說明，最近寒流來襲，到谷關泡湯最舒服，轄區各地櫻花也漸漸盛開，參山風景區的台中市和平區、彰化縣的田中鎮及二水鄉也入選2020經典小鎮，邀請大家春暖花開季節到梨山、八卦山及獅頭山周邊風景區旅遊，探索小鎮在地風情、泡湯、健行、賞燈，享受美好的春日時光。