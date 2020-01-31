參山處福壽山農場櫻花梅花綻放 邀民眾泡湯賞櫻旅遊
台灣燈會即將登場，又到賞櫻季節，交通部觀光局參山國家風景區管理處今天召開防疫會議，各遊客中心已好防疫準備，轄內退輔會福壽山農場場長巫嘉昌說，目前農場內有近三成的緋寒櫻盛開，梅花也怒放，緊接著「千櫻園」將在2月9日開放遊客參觀，農場為了便遊客目前2月3月還保留部分房間讓遊客上網訂房。
巫嘉昌指出，全台灣最海拔2200公尺櫻花園，坐落在福壽山農場「千櫻園」，只有在賞櫻季節開放。千櫻園佔地13公頃，栽培六千餘株的櫻花樹，品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等6種，以富士櫻為主，富士櫻盛開時如粉紅色棉花糖，繁花如林，相當壯觀。
參山處長柯建興說，各遊客中心已好防疫準備，邀請遊客走出戶外參觀台灣燈會、到參山多條好走的登山步道，如獅頭山水濂洞步道、谷關捎來步道、二水登廟步道走走，尤其參山處剛完工啟用的峨眉湖環湖步道風景秀麗、台三線峨眉鄉河背候車亭造型漂亮，都值得一遊，多親近大自然，可以強健身體、增強免疫力。
參山處說明，最近寒流來襲，到谷關泡湯最舒服，轄區各地櫻花也漸漸盛開，參山風景區的台中市和平區、彰化縣的田中鎮及二水鄉也入選2020經典小鎮，邀請大家春暖花開季節到梨山、八卦山及獅頭山周邊風景區旅遊，探索小鎮在地風情、泡湯、健行、賞燈，享受美好的春日時光。
另外，即日起到2月16日止，到參山處各轄區景點18個鄉鎮、6個遊客中心、轄內借問站或與有「參山」字樣之解說導覽牌等合影，上傳至活動貼文留言串就有機會獲得三洋氣炸鍋、Timberland城市背包、東方美人茶禮盒、喔熊頸枕、便利商店百元禮券等多項好禮。活動詳情可上交通部觀光局參山國家風景區管理處官網最新消息及參山國家風景區管理處臉書粉絲專頁查詢。
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