彰化郵局幫小農賣水果 二林草生栽培紅龍果銷量破紀錄

中華郵政服務轉型，經營郵政商城幫在地小農賣水果頗有成果，彰化是農業大縣，近年也協助銷售紅龍果、西施柚、葡萄、百香果等在地農產品，產品透過網路及各鄉鎮郵局曝光，郵局增加郵務量，也讓在地小農有曝光機會。

郵政商城提供民眾網購平台，各縣市都與當地農友合作銷售品質優良的農特色產品，彰化郵局連續4年賣二林紅龍果農陳致嘉的水果，去年7月到11月共賣出1316箱，銷售量逐年成長，賣出口碑，讓彰化郵局信心大振，有意再增加與其他農民合作機會。

彰化郵局行銷科經理郭白慧說，不斷尋求適合推廣的在地農產品，但因目前沒有生鮮配送，須考量是否適合寄送，加上近年不少水果盛產，具有特殊性及高品質的水果在郵政商城上銷售才具競爭力。

30歲陳致嘉曾是台中高農棒球隊的明日之星，畢業後回到家鄉二林鎮種火龍果經營「晞品果園」，他堅持草生栽培，果樹與中藥草雷公根共生的方式種植，不用農藥除草劑，一枝條只留一顆果，種出高品質的紅龍果，產品也具產銷履歷，受郵局青睞與他合作，水果在郵政商城開賣，連續數年造成搶購熱潮。