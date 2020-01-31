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彰化郵局幫小農賣水果 二林草生栽培紅龍果銷量破紀錄

2020-01-31 17:52聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

中華郵政服務轉型，經營郵政商城幫在地小農賣水果頗有成果，彰化是農業大縣，近年也協助銷售紅龍果、西施柚、葡萄、百香果等在地農產品，產品透過網路及各鄉鎮郵局曝光，郵局增加郵務量，也讓在地小農有曝光機會。

郵政商城提供民眾網購平台，各縣市都與當地農友合作銷售品質優良的農特色產品，彰化郵局連續4年賣二林紅龍果農陳致嘉的水果，去年7月到11月共賣出1316箱，銷售量逐年成長，賣出口碑，讓彰化郵局信心大振，有意再增加與其他農民合作機會。

彰化郵局行銷科經理郭白慧說，不斷尋求適合推廣的在地農產品，但因目前沒有生鮮配送，須考量是否適合寄送，加上近年不少水果盛產，具有特殊性及高品質的水果在郵政商城上銷售才具競爭力。

30歲陳致嘉曾是台中高農棒球隊的明日之星，畢業後回到家鄉二林鎮種火龍果經營「晞品果園」，他堅持草生栽培，果樹與中藥草雷公根共生的方式種植，不用農藥除草劑，一枝條只留一顆果，種出高品質的紅龍果，產品也具產銷履歷，受郵局青睞與他合作，水果在郵政商城開賣，連續數年造成搶購熱潮。

彰化郵局經理吳志亮說，許多小農面臨銷售瓶頸，透過網路郵政商城銷售，郵局負責管金流、物流減輕農民負擔，陳致嘉的紅龍果每賣出1箱也捐助10元給「二林喜樂保育院」，今年捐款金額達1萬6仟元，彰化郵局響應，也另行捐出100包的白米。

30歲青農陳致嘉種得紅龍果在網路郵政商城銷售，受到好評。圖／彰化郵局提供
30歲青農陳致嘉種得紅龍果在網路郵政商城銷售，受到好評。圖／彰化郵局提供
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彰化郵局經理吳志亮（右）今天代表捐出善款給二林喜樂保育院。圖／彰化郵局提供
彰化郵局經理吳志亮（右）今天代表捐出善款給二林喜樂保育院。圖／彰化郵局提供
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郵局紅龍果農民

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