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日月潭櫻花季開始粉色登場 九族、暨大櫻花相繼盛開

2020-01-31 15:33聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

賞櫻日月潭每年迎接春季最大的盛事，九族文化村及國立暨南大學數以千計的台灣山櫻與日本八重櫻綻放時，更讓園區如同披上一層粉色頭紗，宛如置身夢幻仙境般浪漫，日月潭國家風景區宣告「2020日月潭櫻花季」粉色登場了，九族文化村同時宣布今年開始，開放寵物入園。

九族文化村表示，今年春節因為一波寒流和濕冷的天氣，櫻花比往年都早開，春節過後櫻花就紛紛出來見客，讓遊客驚嘆連連，目前園區在觀山樓附近的櫻花，已有八成盛開了。5000株櫻花林中，八重櫻也開了四成左右，吉野櫻稍微晚一點，花開一、二成，而櫻花大道的富士櫻還在含苞待放中，預計花季到2月底結束。

今年已邁入第20年的九族櫻花祭，是台灣規模最大、持續最久的賞櫻園區，為慶祝20周年，除九族夜櫻（2月10日至3月1日）、櫻花市集、櫻花茶會（2月16日、22日）、小農市集（2月28日至3月1日）、太鼓快閃等多項表演活動以外，還舉辦獎項總價值高達90萬的櫻花攝影比賽，另也推出季節限定的櫻花祭餐點。

國立暨南大學亦是中部地區賞櫻重要據點，校園內上千株的櫻花，讓校園彷彿披上粉色的面紗，將舉辦5場次賞櫻茶會及9場次表演活動，分別安排咖啡體驗及野餐活動，花香、茶香、咖啡香，加上音樂、藝術等活動，讓日月潭櫻花季顯得更加繽紛熱鬧，暨大也鼓勵民眾自行攜帶可舖設於草地上之坐墊或休閒座椅、茶具及食物飲品等佈置個人野餐區，於櫻花樹下品茗饗宴。

除此之外，日月潭周邊賞櫻地點還包含伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、有水巷、金龍山步道、信義鄉光復巷等6處，各景點櫻花預計從1月底開始至3月上旬陸續綻放，一朵朵桃紅、粉紅、粉白的櫻花，幫日月潭翠綠的山林加上粉嫩色彩。

國立暨南大學亦是中部地區賞櫻重要據點，校園內上千株的櫻花，讓校園彷彿披上粉色的面...
國立暨南大學亦是中部地區賞櫻重要據點，校園內上千株的櫻花，讓校園彷彿披上粉色的面紗。圖／日管處提供
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賞櫻是日月潭每年迎接春季最大的盛事，九族文化村及國立暨南大學數以千計的台灣山櫻與...
賞櫻是日月潭每年迎接春季最大的盛事，九族文化村及國立暨南大學數以千計的台灣山櫻與日本八重櫻開始綻放。記者黑中亮／攝影
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今年已邁入第20年的九族櫻花祭，為慶祝20周年，2月10日至3月1日舉辦九族夜櫻...
今年已邁入第20年的九族櫻花祭，為慶祝20周年，2月10日至3月1日舉辦九族夜櫻活動。圖／九族文化村提供
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賞櫻是日月潭每年迎接春季最大的盛事，九族文化村及國立暨南大學數以千計的台灣山櫻與...
賞櫻是日月潭每年迎接春季最大的盛事，九族文化村及國立暨南大學數以千計的台灣山櫻與日本八重櫻開始綻放。記者黑中亮／攝影
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賞櫻是日月潭每年迎接春季最大的盛事，九族文化村及國立暨南大學數以千計的台灣山櫻與...
賞櫻是日月潭每年迎接春季最大的盛事，九族文化村及國立暨南大學數以千計的台灣山櫻與日本八重櫻開始綻放。記者黑中亮／攝影
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櫻花季日月潭賞櫻

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