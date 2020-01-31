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南投燈會特別演出連10天 水舞和空拍機和火舞超刺激

2020-01-31 14:58聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投燈會元宵新春特別演出今天起一連10天，每晚7時在南投燈會水舞廣場進行。邀請到曾於央視春演出的「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」、傳統民間技藝與西方表演跨界結合的專業特技團體「特技空間」，搭配南投各地傑出團隊與校園大型演出共計15個團隊，獻上熱鬧精彩演出。

南投燈會每年邀請對岸國際級演出共襄盛舉，已成為全台最期盼的元宵活動之一，配合防疫政策，今年四川「銅梁火龍」無法來台，原演出場次將由幻彩水舞秀以及無人機群飛展替代，打造全新的演出節目「飛你莫鼠水空聯演」，無人機展演將運用色彩與機動性，在高空中排列出各種新年應景圖形。

台灣知名三大火舞團，「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」、「雲火火舞團」、「E火舞團」連番上陣，為期十天的特別演出帶來最具震撼的元宵演出。

縣內表演團隊與各級學校也首次集結，南投竹山三所學校(竹山國中、中和國小、秀林國小)及地方社區出動88人的大型匯演，將演出傳統南龍及竹龍以及竹樂器的主題演出。營北國中舞龍隊、嘉和國小扯鈴隊、喜裂克文化藝術團、先鋒職業操槍隊、曼暉舞蹈團、佳吟舞蹈團、薪傳舞蹈團、以及三所國小溪南國小、中峰國小、平和國小的太鼓隊，也將帶來精湛的演出。

水舞廣場看台區於晚間5點30分開放民眾入場，7點正式開始，詳細演出節目及燈會最新消息可上活動官網https://www.rs-event.com.tw/2020NTL/查詢。

南投燈會新春特別演出今天開始，由幻彩水舞秀以及無人機群飛展打造「飛你莫鼠水空聯演...
南投燈會新春特別演出今天開始，由幻彩水舞秀以及無人機群飛展打造「飛你莫鼠水空聯演」，讓觀眾耳目一新。圖／南投縣政府提供
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南投燈會新春特別演出今天開始，由幻彩水舞秀以及無人機群飛展打造「飛你莫鼠水空聯演...
南投燈會新春特別演出今天開始，由幻彩水舞秀以及無人機群飛展打造「飛你莫鼠水空聯演」，讓觀眾耳目一新。圖／南投縣政府提供
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即將成真火舞團、雲火火舞團、E火舞團今天起連番上陣，以刺激的火舞帶動南投燈會氣氛...
即將成真火舞團、雲火火舞團、E火舞團今天起連番上陣，以刺激的火舞帶動南投燈會氣氛。圖／南投縣政府提供
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舞團燈會銅梁火龍

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