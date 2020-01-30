親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高規格防疫 中部各縣市全面備戰

2020-01-30 22:59聯合報 記者洪敬浤劉明岩江良誠游振昇張裕珍曾增勳／連線報導

武漢肺炎疫情延燒，中彰投首長昨天都親自召開不同層級的防疫會議，確保防疫措施。台中市長盧秀燕視察電影院、口罩物流中心，她要求各通路口罩數量要足夠、價格合理，小孩口罩尺寸也要充足，托嬰中心、親子館的防疫措施必須到位。

彰化縣政府昨起推動各公立機關及民營企業進行員工健康管理，並全面清查是否有員工在年假期間去過中國大陸湖北省（含武漢地區），如有，須通報衛生局追蹤管理，並進行14天居家檢疫，若未落實自主管理者，將依傳染病防治法第58條處罰，最重裁處15萬元。

桃園市長鄭文燦昨表示，面對武漢肺炎疫情，市府高規格推動防疫，並請市民出入公家機關及公共場所使用酒精消毒雙手，全面預防疫情。

台中市長盧秀燕（後）昨天視察電影院防疫措施，業者祭出量額溫、戴口罩、酒精消毒雙手...
台中市長盧秀燕（後）昨天視察電影院防疫措施，業者祭出量額溫、戴口罩、酒精消毒雙手，若體溫超過攝氏37.5度，將退票、婉拒入場觀影。 記者洪敬浤／攝影
分享

盧秀燕昨視察東區1家電影院，業者為防範疫情祭出管制措施，購票進場的消費者得先量額溫，確認沒發燒才能進影廳觀影，並用乾洗手消毒，未戴口罩者免費提供口罩，消費者體溫若超過攝氏37.5度，將退票、婉拒進場觀影。

盧秀燕一早先開防疫會議，她表示要讓民眾買得到口罩，避免通路哄抬價格，市府訪查小組將連續3天稽查。今上午8點要再次舉行防疫會議，確認疫情與防疫整備沒有漏洞。

彰化縣府昨也舉行防疫應變會議，縣長王惠美表示防疫視同作戰、沒有妥協空間，不配合及藐視公權力、散布不實謠言者，將依法開罰。坊間搶購口罩、乾洗手等用品，希望只是春節停產停運的短暫現象，昨天上班後會逐漸恢復正常。

南投縣府昨盤點各醫院的負壓隔離病床及單人病室，一旦發生狀況都可隔離。副縣長陳正昇說，國中小2月11日開學，要求學校加強健康管理，開學前成立防疫小組，備妥耳溫槍、洗手液及口罩。

台中市政府昨天開工，各出入口都擺設乾洗手、酒精自動噴劑，市民服務中心有志工進駐，民眾出入噴灑酒精消毒雙手、拿額溫槍量體溫，臨櫃第一線的服務人員都戴上口罩，多數洽公民眾也都戴上口罩，並配合測量體溫。

口罩疫情武漢肺炎

延伸閱讀

關心口罩存貨 盧秀燕訪查倉儲物流業者

看電影先量額溫、戴口罩 盧秀燕視察電影院防疫

新春開工第一天 盧秀燕開防疫會議查口罩數量、...

武漢肺炎台中傳5例疑似通報 全數排除

相關新聞

南投鄉鎮市辦燈會 活絡地方經濟

2020-01-31 00:13

璀璨花燈車 呈現台中29區風情

2020-01-31 00:08

南埔棒壘球場閒置 中市府：3月中前改善

2020-01-31 00:02

彰化大埔截水溝堤岸道路 拓寬啟動

2020-01-30 23:58

落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一律開罰

2020-01-30 18:36

防武漢肺炎N95口罩乾洗手夯 中市府：外科口罩就夠用

2020-01-30 18:35

員林拔蘿蔔賽取消 鹿港頂番鬧元宵照常

2020-01-30 18:03

影／台中貿易商口罩由大陸進口 只給醫院目前數量夠

2020-01-30 17:06

彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會

2020-01-30 15:36

2020台灣燈會設客家展售區 天天送250張折價券

2020-01-30 14:48

大安南埔棒壘球場完工未啟用 中市議員施志昌要求解決

2020-01-30 12:39

埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝

2020-01-30 12:37

花燈車融入三井摩天輪、機場 呈現台中29區特色景點

2020-01-30 11:58

機車汰舊換新 中彰擴大補助

2020-01-29 23:19

疫情衝擊觀光 中市遊覽車公會：3月存亡關鍵

2020-01-29 23:10

中市警局防疫總動員 第一線執勤員警都要配戴口罩

2020-01-29 21:36

紫南宮歷年錢母設計藏巧思 鼠年質感最現代

2020-01-25 13:20

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知

2020-01-30 12:38

泡湯不用錢！全台免費溫泉 市區一大堆

2020-01-30 10:00

基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持

2020-01-30 07:00

最美的風景 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅

2020-01-30 11:02

春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20

彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會

2020-01-30 15:36

民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶

2020-01-30 13:43

影／台中貿易商口罩由大陸進口 只給醫院目前數量夠

2020-01-30 17:06

夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬

2020-01-30 15:23

媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車

2020-01-30 10:29

年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會

2020-01-30 16:43

南橫天池也有雪景可賞 網友： 彷彿置身國外

2020-01-30 20:06

咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

2020-01-30 16:59

別再亂丟垃圾、亂停車！ 中埔落羽松秘境今重新開放

2020-01-30 15:58

防曝武漢肺炎風險 屏東警察局發口罩供員警自我防護

2020-01-30 18:36

竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足

2020-01-30 16:00

以文救父！她文采感人肺腑 一篇徵文讓父親獲假釋

2020-01-30 18:40

埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝

2020-01-30 12:37

北市府小內閣再異動 社會局長陳雪慧請辭

2020-01-30 20:34

故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

2020-01-30 12:59

武漢肺炎莫恐慌 汐止公所開應變會議

2020-01-30 19:29

影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查

2020-01-30 16:12

低溫加持 高雄玉荷包開花有望逾7成

2020-01-30 12:35

落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一律開罰

2020-01-30 18:36

禽流感疫情蠢蠢欲動 屏東縣撲殺8715隻土雞

2020-01-30 18:02

下雨加武漢肺炎 看女王頭遊客比去年過年掉2成半

2020-01-30 23:10

林口長庚成立微菌治療中心 嚴重腹瀉或巨腸症有療效

2020-01-30 13:49

請辭台北市社會局長 陳雪慧：表達不捨、謝謝關心

2020-01-30 21:15

影／桃園燈會明天開展 今晚先試燈加強防疫消毒

2020-01-30 14:42

侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」

2020-01-30 14:49

台南最早消防隊6層樓高瞭望塔 夜間更亮眼壯觀

2020-01-30 18:40

高雄燈會交通管制 部分道路設為徒步區

2020-01-30 11:59

嚴防武漢肺炎入侵 進高澎警局須量體溫

2020-01-30 18:36

認識古地名 台管處出版「行踏台江地號名講古」新書

2020-01-30 09:04

新北市議員蔡淑君服務處明早發公益口罩 每人限3張

2020-01-30 23:08

關心口罩存貨 盧秀燕訪查倉儲物流業者

2020-01-30 18:49

防武漢肺炎N95口罩乾洗手夯 中市府：外科口罩就夠用

2020-01-30 18:35

武漢肺炎是否停課 宜縣府：比照流感規定

2020-01-30 19:10

春節連假結束 環保局教你確保家中飲用水安全

2020-01-30 09:55

大安南埔棒壘球場完工未啟用 中市議員施志昌要求解決

2020-01-30 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top