高規格防疫 中部各縣市全面備戰

武漢肺炎疫情延燒，中彰投首長昨天都親自召開不同層級的防疫會議，確保防疫措施。台中市長盧秀燕視察電影院、口罩物流中心，她要求各通路口罩數量要足夠、價格合理，小孩口罩尺寸也要充足，托嬰中心、親子館的防疫措施必須到位。

彰化縣政府昨起推動各公立機關及民營企業進行員工健康管理，並全面清查是否有員工在年假期間去過中國大陸湖北省（含武漢地區），如有，須通報衛生局追蹤管理，並進行14天居家檢疫，若未落實自主管理者，將依傳染病防治法第58條處罰，最重裁處15萬元。

桃園市長鄭文燦昨表示，面對武漢肺炎疫情，市府高規格推動防疫，並請市民出入公家機關及公共場所使用酒精消毒雙手，全面預防疫情。

台中市長盧秀燕（後）昨天視察電影院防疫措施，業者祭出量額溫、戴口罩、酒精消毒雙手，若體溫超過攝氏37.5度，將退票、婉拒入場觀影。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

盧秀燕昨視察東區1家電影院，業者為防範疫情祭出管制措施，購票進場的消費者得先量額溫，確認沒發燒才能進影廳觀影，並用乾洗手消毒，未戴口罩者免費提供口罩，消費者體溫若超過攝氏37.5度，將退票、婉拒進場觀影。

盧秀燕一早先開防疫會議，她表示要讓民眾買得到口罩，避免通路哄抬價格，市府訪查小組將連續3天稽查。今上午8點要再次舉行防疫會議，確認疫情與防疫整備沒有漏洞。

彰化縣府昨也舉行防疫應變會議，縣長王惠美表示防疫視同作戰、沒有妥協空間，不配合及藐視公權力、散布不實謠言者，將依法開罰。坊間搶購口罩、乾洗手等用品，希望只是春節停產停運的短暫現象，昨天上班後會逐漸恢復正常。

南投縣府昨盤點各醫院的負壓隔離病床及單人病室，一旦發生狀況都可隔離。副縣長陳正昇說，國中小2月11日開學，要求學校加強健康管理，開學前成立防疫小組，備妥耳溫槍、洗手液及口罩。

台中市政府昨天開工，各出入口都擺設乾洗手、酒精自動噴劑，市民服務中心有志工進駐，民眾出入噴灑酒精消毒雙手、拿額溫槍量體溫，臨櫃第一線的服務人員都戴上口罩，多數洽公民眾也都戴上口罩，並配合測量體溫。