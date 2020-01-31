南投鄉鎮市辦燈會 活絡地方經濟

竹山鎮今年首辦竹藝燈會，帶動地方繁榮，1個月吸引50萬人次前來。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook 少了中央資源挹注，南投燈會仍堅持舉辦，成為地方春節特色；南投燈會在南投市與埔里鎮，再加上今年竹山鎮、魚池鄉首度自辦燈會，讓各地有不同特色，吸引不少人潮。特別是以竹藝著稱的竹山鎮，在老街打造主題燈區，讓蕭條數十年的街區重新找回昔日繁榮景象，1個月賞燈人次直逼50萬人次。

竹山鎮是第一次舉辦竹山巧巧鼠竹藝燈會，主打在地特色竹子大型裝置藝術，開幕1個月已吸引不少人來看「竹燈」，今年過年連假每天晚上人潮更絡繹不絕，讓原本寧靜的竹山鎮每晚熱鬧滾滾，加上特製竹燈籠及紫南宮錢母魅力，成功帶動竹山周邊觀光旅遊與經濟產值。

周邊店家指出，開業這麼多年，從沒看過竹山這麼熱鬧，雖然過年無法休息很忙碌，但荷包賺滿滿，也為小鎮帶來活力。 有22年歷史的集集鄉土燈會，今年首次融入光雕元素，透過新穎的光雕藝術結合於歷史悠久的集集火車站。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

魚池鄉今年同樣第一次選在最美的三育基督書院舉辦燈會，以地方創生、地景藝術為主軸，配搭「三寶加一咖」特色，一同齊放環保天燈，果然吸引不少遊客前來。南投面積最迷你的集集小鎮，則有22年歷史的鄉土燈會，今年首次融入光雕元素，結合歷史悠久的集集火車站，塑造集集成為燈會新指標。

今年南投燈會打造15大主題燈區，有高達10公尺應景又喜氣的鼠年生肖主燈，也善用2014年台灣燈會馬主燈「龍駒騰耀」為副燈，雖最著名的銅梁火龍今年無法來台，但精采水舞展演，搭配無人機施放煙火，已創造140萬人次進場欣賞聲光饗宴。