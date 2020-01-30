落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一律開罰

為因應武漢肺炎疫情升溫，彰化縣政府今天下午召開防治應變會議，縣長王惠美強調，防疫視同作戰，縣府沒有妥協的空間，針對不配合及藐視公權力的民眾，及散布不實謠言者，均依傳染病防治法及社會秩序維護法，一律開罰。

針對防疫醫材不足問題，王惠美說，在乾洗手及口罩用品部分，因春節後，物流中心昨天才開始上班，只要公司有庫存就會透過物流送到量販店，鄉親不用緊張，每天需要的部分可以先行使用，後續彰化縣內有10幾家的口罩工廠，目前都在緊急加工中，請大家不要太過擔心。

王惠美在防疫會議中指示，防疫視同作戰，縣府沒有妥協的空間，除落實強制執行民眾出入醫院配戴一般外科口罩的規定外，針對不配合及藐視公權力的民眾，以及散播不實謠言，由警方配合衛生局查辦，並由衛生局訂定相關標準。

此外，各公私立機關應主動進行員工的健康管理，全面清查是否有員工在年假期間去過湖北武漢，或由湖北省回來並無異狀，也都要依規定進行居家檢疫14天；並自即日起，居家隔離個案的同住家屬，全納入自主健康管理，