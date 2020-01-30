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員林拔蘿蔔賽取消 鹿港頂番鬧元宵照常

2020-01-30 18:03聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

武漢肺炎影響，彰化縣員林市原訂2月2日舉辦的拔蘿蔔比賽，今天宣佈取消；鹿港鎮初九文衡聖帝春來賜福踩街、「頂番鬧元宵」等活動則照常舉辦，鎮公所也準備限量2千個金鼠小提燈將於於2月7日晚間6時起在文武廟停車場發送。

員林市公所表示，因中國大陸武漢肺炎疫情有持續擴大跡象，市公所配合彰化縣政府公告，暫停舉辦大型活動，今天也決定取消原將於2月2日在崙雅里農地舉辦的「人親、土親、蘿蔔親、人讚、土讚、菜頭雄讚」農業產業文化活動。

不過鹿港鎮公所策畫已久的文衡聖帝春來賜福踩街、「頂番鬧元宵」等活動則照常舉辦，鹿港鎮長許志宏說，由於衛福部疾病管制署傳染病防治醫療網認為武漢肺炎尚無社區傳染情況，因此大型戶外活動仍可照常舉行，不過也也籲請民眾要注意自我防護，有呼吸道症狀者務必配戴口罩，保護自己也維護他人健康。

初九文衡聖帝春來賜福踩街將於2月2日下午1時自文武廟起駕出發，繞行鹿港街區，包括鹿港五方土地公的轄境，東方土地景靈宮、南方土地福德宮、西方土地威靈廟、北方土地福德祠、中央土地潤澤宮等，在中山路、民族路口，及中山路、民權路口設有定點表演。

「頂番鬧元宵」活動將於元宵節當天下午2時起在頂番婆市區進行踩街活動，

晚間6時30分有頂番婆主燈「黃金龍龜」點燈儀式，屆時4米高、3米寬，屹立於人和橋畔的「黃金龍龜」將綻放光芒，與副燈「祥龍盤天」相互輝映，還有周圍39座造型花燈，及玉鳳宮、頂草路上的彩繪燈籠海，一齊照亮頂番的夜空。

鹿港公所也將於元宵節當晚7時起在頂番社區發送1萬個頂番慶元宵提袋，發送點在頂草路一段4號全家便利店對面，及彰頂路326巷137號玉鳳宮前廣場，送完為止，民眾拿到頂番慶元宵提袋就可以提燈籠逛頂番，向社區店家說好話，就

可以領禮物，有如西洋萬聖節般熱鬧。

鹿港鎮「頂番鬧元宵」活動照常舉辦，頂番婆有「黃金龍龜」等主題燈可欣賞。圖／鹿港鎮...
鹿港鎮「頂番鬧元宵」活動照常舉辦，頂番婆有「黃金龍龜」等主題燈可欣賞。圖／鹿港鎮公所提供
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鹿港鎮「頂番鬧元宵」活動照常舉辦，鎮公所也準備限量2千個金鼠小提燈，及一萬個頂番...
鹿港鎮「頂番鬧元宵」活動照常舉辦，鎮公所也準備限量2千個金鼠小提燈，及一萬個頂番慶元宵文青提袋將發送給民眾。圖／鹿港鎮公所提供
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鹿港鎮「頂番鬧元宵」活動照常舉辦，頂番婆有「黃金龍龜」等主題燈可欣賞。圖／鹿港鎮...
鹿港鎮「頂番鬧元宵」活動照常舉辦，頂番婆有「黃金龍龜」等主題燈可欣賞。圖／鹿港鎮公所提供
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鹿港武漢肺炎元宵節

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