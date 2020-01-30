影／台中貿易商口罩由大陸進口 只給醫院目前數量夠

台中市長盧秀燕今天下午到台中市后里區貿易商蓓莉雅公司，了解口罩供應情形，業者林明呈表示，該公司向大陸進口口罩，只供應國內醫療院所，目前仍有每月200多萬片的安全存量，但武漢疫情，讓醫院最近要加訂口罩量，追加20%，但大陸工廠目前仍未開工，他每天都打電話聯繫，緊盯大陸工廠生產線，一有數量會加訂口罩。

盧秀燕表示，今天是開工日，她和許多局處室緊急開會，因此沒北上參加中央的防疫會議，她說台中市疫情目前還好，算平靜，一般民眾心理影響，擔心口罩不夠會緊張，今天行政院做開工後第一波釋出口罩，在超商都可買到，有些民眾向台中市府反應，有些地方超商很快賣完，顯然第一波釋出無法滿足市面需求，中央緊急調度並通知，二月一日起，大賣場和藥商都會有充足供應，她呼籲大家不要太恐慌。

盧秀燕說，中市府最近向製造商和供應商了解口罩供應情形，后里這家貿易商今天第一天開工，面對醫療院所需求，今天都會緊急運送供貨，她請大家不要囤積口罩，不能哄抬價格，品質要確定，不能將防塵口罩當醫療口罩賣，因此今天中市府有多波聯合稽查行動。