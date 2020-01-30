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彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會

2020-01-30 15:36聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

總工程費達26億元的「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，彰化縣政府明天（31日...
總工程費達26億元的「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，彰化縣政府明天（31日）上午10時將在彰化市介壽生活藝文館舉辦工程用地取得第一次公聽會。模擬照片／彰化縣政府提供
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總工程費達26億元的「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，總算邁出一大步了，彰化縣政府明天（31日）上午10時將在彰化市介壽生活藝文館舉辦工程用地取得第一次公聽會，四月再開一次後，如果用地取得順利，可望明年年初動工，最快3年內就可完工通車，可改善彰化市中華西路、中央路以及中山路等道路交通壅塞，及大埔截水溝堤岸設施老舊損壞等問題。

彰化縣政府工務處新建程科科長周瑞霖說，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，起點為台19線彰水橋，往東跨越國道1號高速公路及穿越縱貫鐵道後，沿線與省道台1線、縣道137線等平面交叉，終點銜接中興路口止；堤岸南北岸兩側各配置9公尺寬雙線道路，全線長度約4.5公里。

另兩側堤岸道路採單孔排水箱涵配置，減少大規模拆遷民房及用地徵收，符合公益性及滿足地方交通需求；針對國道1號及縱貫鐵路的施工方式，採用高架化跨越高速公路及利用箱涵方式穿越縱貫鐵路，利用先進工法降低交通衝擊。

這項工程也將水岸生態景觀設施納入設計，未來可供民眾親水的休憩空間，工程完竣後，除有效解決彰化市道路改善交通壅塞問題促進彰化市東側及南側都市發展，路廊往西更可銜接洋仔厝溪堤岸道路、省道台17線及台61線，交通更加便捷　。

周瑞霖說，「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」涉及非都市土地及都市計畫範圍，總經費達26億元，交通部公路總局核定補助非都市土地工程經費約8億元，及營建署核定補助都市計畫內工程經費約18億元，目前正由縣府辦理工程細部設計中。

其中，用地取得經費約兩億元，由於道路是採懸臂多使用河道，只會使用部分民地及拆除一些廠房圍牆，影響層面較小，將來通車後，土地也會跟著增值，相對可減少阻力，但縣府仍會舉辦兩次公聽會，將邀請地方仕紳及土地所有權人廣徵意見，第一次公聽會訂1月31日上午10點在彰化市介壽生活藝文館舉行，第二次則在四月辦理。

總工程費達26億元的「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，彰化縣政府明天（31日...
總工程費達26億元的「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，彰化縣政府明天（31日）上午10時將在彰化市介壽生活藝文館舉辦工程用地取得第一次公聽會。模擬照片／彰化縣政府提供
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總工程費達26億元的「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，彰化縣政府明天（31日）上午10時將在彰化市介壽生活藝文館舉辦工程用地取得第一次公聽會。模擬照片／彰化縣政府提供
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