台中屋馬燒肉宣布 不服務中國旅遊史者、有症狀客人

屋馬燒肉今早在臉書發表暫時拒收聲明。 圖／擷取自屋馬燒肉FB 分享 facebook

因應武漢肺炎疫情，台中市一家知名燒肉業者今天開工首日在臉書粉絲團公告，為了配合政府協助防疫，近期有中國旅遊史，並且出現發燒、咳嗽等症狀者，恕暫不提供服務。

在台中市有5家分店的屋馬燒肉，生意向來不錯，23日除夕當天即先公告即日起配合台中市政府進行「武漢肺炎」防疫政策，為保障顧客安全，門市服務人員將全面配戴口罩。

隨著疫情的發展，屋馬燒肉在今天更公告，為了配合政府協助防疫，近期有中國旅遊史，並且出現發燒、體溫異常或呼吸道症狀、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、腹瀉，恕暫不提供服務，敬請見諒。