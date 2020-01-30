埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝

南投縣政府召開南投縣無形文化資產審議會，將公告登錄「埔里手工紙」為南投縣傳統工藝，並登錄廣興紙寮負責人黃煥彰為手工紙技藝的保存者。

埔里手工造紙業在清末開始發展，在桃米里留有「紙寮坑」的老地名，再依文獻溯源，埔里現存手工造紙技術，則是由日本人引進精湛的和紙造紙技術奠基發展起來的。戰後至1970年左右，埔里造紙業除了供應台灣內銷外，亦外銷日本、韓國，而且供不應求，當時埔里的紙廠已經增加到50間，成為日本及東南亞手工書畫紙最大的供應地，並且為埔里紙業在國際間樹立了相當的地位，這段期間可謂是埔里造紙業的全盛時期。

到了1994年手工造紙業從鼎盛時期的繁華，逐漸消失，廣興紙寮成為埔里手工造紙業碩果僅存的少數業者之一(現存4家業者)，仍堅守保存著相當傳統的手工造紙工藝產業與文化。目前「廣興紙寮」重要的手抄紙工藝技術保存者，除管理者黃煥彰、黃巫孟雀外，還有「抄紙藝師」林廣、洪秋澄、林慶堂、蔡美鑾、蘇海龍等5人，以及「烘紙藝師」廖𤆬治、蔡阿蕊、唯唯芳、陳玟琇、潘素珍、陳寶華等7人，總共14人。