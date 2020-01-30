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花燈車融入三井摩天輪、機場 呈現台中29區特色景點

2020-01-30 11:58聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

2020台灣燈會在台中，主展區后里園區規劃「璀璨29花燈車燈區｣，其中梧棲、沙鹿、龍井及大肚花燈車設計融入海線自然文化底蘊及建設，分別以三井outlet摩天輪、台中國際機場、竹坑南寮登山步道、麗水漁港、磺溪書院及西瓜、地瓜等在地農特產為主題，展現中台灣濱海風貌。

梧棲區花燈車融合在地景點廟宇、三井摩天輪、特色農產稻米及海鮮為設計主軸，並加入梧棲吉祥物「57阿海」，展現大船入港、豐收梧棲意象。

沙鹿區花燈車則以台中國際機場結合海線交通樞紐沙鹿之翼「迎賓之門」為主題，以機長跟空服員穿著成衣，並以超萌男版吉祥物(ㄘㄨㄚˇ)鹿、女版吉祥物丹鹿，彰顯「鹿寮成衣商圈」及在地紅土生產的農產地瓜、花生、鳳梨及竹筍。

龍井區花燈車以「翱翔遊龍井」為主題，以龍井形象代表「龍」帶領大家探訪龍井區竹坑南寮登山步道及麗水漁港，再搭配龍井農特產地瓜、西瓜、白蘿蔔等花燈公仔，生動可愛。

此外，大肚區花燈車以磺溪書院、文昌帝君及農特產品西瓜為主軸，車頭由西瓜再頂小西瓜包覆設計，小西瓜裡有文昌帝君圖像可定時開合，象徵西瓜出狀元，車身則以一手比讚、一手持粽子的狀元燈座象徵高中科元，搭配藍色公路、瑞井古井、萬里長城登山步道、追分火車站等，呈現在地景緻。

梧棲區花燈車融合在地景點廟宇、三井摩天輪、特色農產稻米及海鮮為設計主軸，並加入梧...
梧棲區花燈車融合在地景點廟宇、三井摩天輪、特色農產稻米及海鮮為設計主軸，並加入梧棲吉祥物「57阿海」，展現大船入港、豐收梧棲意象。圖／台中市政府提供
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龍井區花燈車以「翱翔遊龍井」為主題，以龍井形象代表「龍」帶領大家探訪龍井區竹坑南...
龍井區花燈車以「翱翔遊龍井」為主題，以龍井形象代表「龍」帶領大家探訪龍井區竹坑南寮登山步道及麗水漁港。圖／台中市政府提供
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