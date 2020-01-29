寒流與肺炎雙重影響 南投日月潭溪頭清境踏青人潮少

日月潭往年都是國內遊客走春的重要景點，今年春節連假受到寒流及武漢肺炎的雙重影響，大年初一至初五遊客總人數只有20萬人，不及去年超過30萬人的榮景，日管處副處長廖錫標指出，天氣好壞是決定民眾出遊意願的因素，今年適逢鋒面來襲，大年初二的陰冷有雨，遊客人數降到2萬餘人，而年初三好天氣國旅遊人潮加倍。

日管處說，以數字統計今年春節出遊日月潭的人潮，一方面是受到冬遊補助結束的影響外，最重要還是武漢肺炎病毒的威脅，民眾雖是來到戶外踏青，但風景區內仍看到很多遊客都是帶著口罩出遊，春節期間以大年初三的5萬8302人最多，大年初一的4萬8159人居次，年初二、五最差，累計五天總人數只有20萬餘人次，較前年及去年都降低不少。

溪頭一直是國人走春的好去處，溪頭園區主任彭嘉文表示，今年受到山區低溫有雨及寒流的影響，春節連續假期和往年相比，同樣未見到人潮滿滿的景況。

公路總局埔里段指出，今年受到賞雪車潮影響，清境農場的走春人潮也未見往年的踴躍，兩天下來，台14甲線翠峰以上，雙線道路都擠滿了上山賞雪的車輛，若民眾駕駛二驅車或未加掛雪鍊上山，一車拋錨造成全線回堵嚴重，未來寒流低溫將持續到2月1日，呼籲民眾以四輪傳動車加掛雪鍊通行，以免車輛打滑造成塞車。