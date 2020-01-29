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台中春節急診爆量 慈濟醫院：發燒患者逾半數

2020-01-29 15:13聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中慈濟醫院初四恢復正常門診，統計春節門診從除夕到初三的服務量，急診加類流感病人數量暴增，主訴發燒病人超過5成，腸胃炎比率也高。醫師提醒，最近氣溫變化大，老人、慢性病人與小小孩須特別注意保暖。

台中慈濟醫院統計，春節期間急診就醫人數，從除夕到初三都較平日大幅增加，初二就診人數近300人。急診科醫師陳信宏連日在醫院堅守崗位，他表示，本來以為春節前傳出武漢肺炎疫情，急診病人會變少一點，結果跟往年差不多，尤其是初二，病人一直掛進來，10個病人中有一半以上的主訴都是發燒。

陳信宏指出，春節期間，急診四線全開，初二病人最多，平均每位醫師一小時診治超過5位病人，一整天下來每人50多位病人；小兒科醫師初二、初三加入急診行列，中午到晚間專看18歲以下病人，5線同時進行，仍未能減緩病人就診速度。直到初四，恢復正常門診，急診就診人數才稍降。

因腸胃炎病人掛急診人數也不少，急診科醫師黃正金建議，春節大吃大喝造成的腸胃炎輕微症狀，其實只要讓腸胃多休息、多補充水分，復原的機會就很高，除非是真的很痛，拉肚子脫水到連水都不能喝的程度，否則不必一定要掛急診。

黃正金提醒，這波流感及其他呼吸道傳染病的傳染力很強，最近又有寒流來襲，早晚溫度變化大，老人、慢性病人與小小孩可能因低溫引發不適，除注意保暖外，最好不要到公共場合與密閉空間，避免被傳染。

台中慈濟醫院春節期間，急診爆量，發燒患者超過半數。記者游振昇／攝影
台中慈濟醫院春節期間，急診爆量，發燒患者超過半數。記者游振昇／攝影
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台中慈濟醫院春節期間，急診爆量，發燒患者超過半數。記者游振昇／攝影
台中慈濟醫院春節期間，急診爆量，發燒患者超過半數。記者游振昇／攝影
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春節醫師類流感

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