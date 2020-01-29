春節甩油 參山管理處精挑3燃脂步道

春節家人團聚，難免吃多了。出門到山區走走，既健身又能欣賞風光，是最佳的選擇。但去那裡才好？交通部觀光局參山國家風景區管理處精挑了3條適合燃脂的步道，值得全家一起出門走走！

●苗栗獅頭山水濂洞步道（甩油指數低）：水濂洞是獅頭山最大的岩洞，山泉順流而下形成一幕水濂，步道因此得名。由石板和木棧道構成約800公尺的環狀路線，沿線綠意蔭涼，走完全程約需30至40分。

木棧道沿清澈的石子溪而建，馬口魚、石賓魚悠游其中。沿途會經過一座日據時代（1918年）興建的糯米橋，古意盎然，可俯瞰因經溪水千萬年沖刷，而形成的一線天溪谷的天然絕景。

走累了不妨到依山坡而建的客家「歇心茶樓」歇歇腳，除了外型古色古香，樓內還布置有客家花布做成的燈籠、花傘，以及琳瑯滿目的茶具。

招牌菜「桐花紀念餐」以復古的桐花陶鍋盛裝，白飯配上高山蔬菜、客家小炒、控肉等菜色，令人回味。靜謐的午後時光，沏上一壺冰滴東方美人茶，眺望遠方山巒，也別有一番風味。

●彰化八卦山二水登廟步道（甩油指數中）：起點在二水鄉豐柏廣場，終點為奉祀玄天上帝的祖廟-名間鄉受天宮，步道全長約1800公尺，來回100分鐘。

早年先民要將種植的鳳梨、竹筍、茶葉運往二水販售，即經此羊腸山徑。沿途林蔭茂密，可觀賞各種鳥類與蝴蝶。台灣獼猴穿梭林間，抬起頭便能看見牠們成群出沒。為了保護彼此，遊客應遵守不餵食、不接觸、不干擾的保育三不原則，保持距離觀賞，避免發生人猴衝突。

步道途中設有四座涼亭供旅客休憩，另有兩處以石碑標示之景點「賞猿台」與「臥雲橋」。賞猿台附近有機率出現成群獼猴，臥雲橋則為登廟步道中視野開闊、風景優美之處，行經至此不妨放慢腳步，一覽八卦群山之美。

終點受天宮位居松柏嶺據高點，廟前廣場視野極佳，遠處房屋、阡陌縱橫，美景盡收眼底，「松嶺遠眺」自古即列為南投八景。每年農曆12月至3月各地前來受天宮進香的廟宇及神壇絡繹不絕。

●台中梨山谷關捎來步道（甩油指數高）：步道名稱取自當地泰雅族頭目之名，全長約1500公尺，沿山勢開闢而成。

部分路段陡峭，攀登約需90分，遊客須衡量自身體力；但辛苦揮汗的回報是，一登臨最高處的觀景亭，早春櫻花盛開，谷關風貌盡收眼底。

如果是經驗豐富的山友，還可從觀景亭旁繼續攀登谷關七雄之一、被戲稱為「坡真抖」的波津加山。山路起伏大且須時至少７小時，務必評估後再行攀登。

汗流浹背地下山後，不妨在谷關遊客中心溫泉公園內的泡腳池，和溫泉魚來場「親密接觸」，再配上一支谷關特產──五葉松冰棒解身體的渴。

回家途中，鄰近的松鶴、裡冷部落也值得參訪。松鶴的「林場巷」是文化遊覽重點，宿舍區內可見到日式拉門、觀景廊道，還有屋內的榻榻米，保存尚稱完整。

裡冷的五葉松步道及裡冷溪動植物種類豐富，想更了解泰雅族部落文化的讀者，還可向「握著工藝坊」以製作並發揚口簧琴文化的鄭保雄老師預約獵人學校、裡冷生態探索、口簧琴DIY等遊程。

交通部觀光局參山國家風景區管理處春節為大家精挑的3條步道，最大的特色都在於可搭乘大眾交通工具前往，且短時間即可到達，交通相當方便。

●苗栗獅頭山水濂洞步道：由台鐵新竹內灣線竹東站步行至市場前公車站，轉搭新竹客運5626號至終點獅山站下車，或從台鐵竹北站、高鐵新竹站搭乘台灣好行獅山線，至終點獅山遊客中心站下車。

●彰化八卦山二水登廟步道：彰化二水火車站步行1.5公里至豐柏廣場，或於車站旁租借腳踏車騎乘。