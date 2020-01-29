防武漢肺炎疫情到郊外 他到大雪山驚喜拍到美麗雲海

武漢肺炎疫情讓大家緊張，在公共場所室內空間戴口罩保護自己和別人，台中人「阿修」前天到台中大雪山郊外拍鳥躲疫情，意外拍到雲海美景，在網路分享，網友稱是驚喜收穫。

阿修說，武漢肺炎疫情拉警報，他大年初三哪兒都不想去，他帶著專業相機到台中大雪山想拍鳥，離開前，站在大雪山林道23.5公里處，驚喜看到美景，山谷滿滿雲海，讓他拍到忘我，從白天拍到黑夜，雲海和夜景也一併入鏡。