年初四接神日宮廟滿是口罩族 南投縣府取消團拜

大年初四接神日，各地宮廟原本信眾滿滿前來祈福，今年春節受武漢肺炎影響而出現不少口罩族。南投縣長林明溱上午前往草屯鎮敦和宮時發放財神爺招財錢母小紅包，也特別叮嚀民眾，要確實做好個人衛生及防範，建議配戴口罩，保護自己，也保護他人；隨後聽從衛生局建議，取消年初六上班第一天的新春團拜。

林明溱說，目前武漢肺炎疫情持續發燒，各國都嚴陣以待，大陸已有多個城市封城，國內也有5個確診病例，疫情不容輕忽。除了確實做好個人衛生，進出醫院、密閉空間等公共場所也請戴口罩，維護個人健康，同時基於閾內處於抗疫最緊張階段，接受衛生局建議避免舉行大型公開活動，指示取消今年縣府新春團拜。

民政處長吳燕玲表示，南投縣府共有一千多人上班，每年新春團拜員工加上外賓，500多人勢必擠滿縣府大廳，形成防疫的大型集會漏洞。由於縣長早在農曆年前上班最後一天，已別前往各個辦公室向員工拜早年，並發放小紅包，因而決定暫停今年的大團拜。她並建議年初六上午以內部廣播方式，邀請縣長透過播音系統向全部縣員工拜年，減少不必要的接觸。