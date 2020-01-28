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天后宮行業籤出爐 民生日用品行業抽得籤王

2020-01-28 14:05聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

初四迎財神，鹿港天后宮今天循流傳數百年傳統，向媽祖祈求抽出各行業運勢籤，今年以「日用什貨」拔頭籌，抽得上上籤。詩籤內容「此籤壹百最難逢」是最難得的「籤王」，「肥料什穀」也抽得上上籤，49個行業中，有30個行業別抽得中籤以上，廟方評估今年多數行業都能蓬勃發展。

鹿港天后宮新春抽出各行業運勢籤詩，已經流傳數百年，一直是新春信徒和各行各業們關注的焦點，今天上午9點由天后宮副主委胡渭谷擲筊、副主委蔡平焜抽籤，共抽到上上籤2首、上中籤2首、上籤5首、中上籤7首、中籤14首，其餘運勢平。

解籤老師施彥丞說，今年難得一次抽出2首上上籤，1首上籤，其中日用什貨籤詩內容「此籤壹百最難逢，氣象巍巍實不同，籤得謙沖持滿意，萬人頭上逞英雄」，顯示該行業經營會讓人洋洋得意，「日用什貨」包括現在民眾迫切需要的民生用品例如口罩、衛生紙、牙刷等。

「肥料什穀」業今年也抽得上上籤，內容為「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」，養殖漁業則抽得上籤，「十分財喜到君家，從此謀為事事嘉，管取一生康且泰，春風看徧財上林花」，也讓鹿港當地養殖漁民看了心花怒放。

但今年「工業製藥」業抽得下下籤，籤云「陰謀詭計日益精，神目如電雷霆驚，人有千算天一算，自作自受最分明」。施彥丞解釋，工業製藥業在成份與製作過程要更加謹慎，確保品管。主委張偉東說，工業製藥業除傳統製藥外，現在也涵蓋到生技範圍，籤詩解釋雖不好，但無法作為台灣武漢肺炎是否可能發展新藥等來臆測，好好努力，自會有媽祖保佑。

天后宮主委張偉東（左）、解籤老師施彥丞（中）依照詩籤內容評估今年各行各業能蓬勃發...
天后宮主委張偉東（左）、解籤老師施彥丞（中）依照詩籤內容評估今年各行各業能蓬勃發展。記者林敬家／攝影
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鹿港天后宮今天抽出各行各業籤，其中「日用什貨」拔頭籌，抽得上上籤。記者林敬家／攝...
鹿港天后宮今天抽出各行各業籤，其中「日用什貨」拔頭籌，抽得上上籤。記者林敬家／攝影
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