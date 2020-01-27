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南投燈會 花燈「香蕉哥」一脫成名

2020-01-27 15:24聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

2020年南投燈會18日點燈開幕，今年最夯的不是鼠年主燈，反而是霸氣露出下身的「...
2020年南投燈會18日點燈開幕，今年最夯的不是鼠年主燈，反而是霸氣露出下身的「香蕉哥」，一脫成名。記者賴香珊／攝影
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南投燈會本月18日點燈開幕，今年以「彩燈金花‧旋轉錢坤」為主題打造燈區，各式花燈爭奇鬥豔，但今年最吸睛的，除了拿手機瘋自拍的錢鼠主燈外，雄壯威武的「國姓猛鹿」、霸氣露出下半身的「香蕉哥」則引起地方熱烈討論。

縣府指出，今年的鼠年主燈「旋轉錢坤」是一隻手拿手機360度旋轉自拍、腳踩金幣的10米高錢鼠，模樣可愛吸睛，更象徵「財運滾滾來」一起賺大錢。在燈區規畫上推出15個主題區域，以燈飾點亮南投。

只不過，2020年南投燈會最夯的不是會唱歌旋轉的鼠年主燈，而是南投縣的農特產花燈。國姓南港村特產是鹿茸、鹿鞭以及相關加工品，因當地人口不到2000人，全村卻飼養逾2000頭鹿，「鹿比人多」蔚為奇譚，每年也以鹿做花燈主題。

當地的南港社區為展現水鹿特色，如實呈現公鹿雄壯威武的「那話兒」，果然吸引不少人注意力，每年都有好奇民眾遊賞，確認該社區水鹿是否又展雄風。無獨有偶，同樣以「雄風」獲得眾人關注，甚至人氣爆棚的，還有一根「香蕉哥」。

這座「香蕉哥」花燈表情帥氣，很有自信的雙手比讚，且露出迷人笑容，不過他的黃色外皮，竟背離常理的不是由上往下剝除，反而是脫掉下半部的皮，霸氣裸露突出的下半身，意外造成話題，不少人前往朝聖，成今年最受矚目的焦點。

縣府農業處則表示，香蕉哥被設置在廣達5.6公頃的貓羅溪高灘地旁花海燈區，該燈區內除栽種波斯菊等花卉，還有有3座風鈴，並以30多座花燈配合花海，它就是其中一座。但這僅是花燈造型創意，藝術看待就好，不用過度聯想或想歪。

花燈香蕉燈會

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