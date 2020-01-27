福興溫泉區接棒廬山溫泉 遊客接受度成考驗

廬山溫泉曾享譽全台，但風災及地滑風險讓溫泉區沒落至今，南投縣政府開發埔里福興溫泉區要安置廬山業者並增加觀光亮點，盼再創風華，但後續搬遷、遊客接受度有待縣府努力。

位於仁愛鄉的廬山溫泉區曾聞名全台，但民國97年辛樂克颱風、98年莫拉克颱風陸續重創，加上經濟部中央地質調查所發現廬山北坡母安山有地滑風險，若雨量超過一定程度，恐怕會造成大規模山崩，遭政府劃定為保護區及公告廢止廬山溫泉區後沒落至今。

廬由於山溫泉區土地已變更為保護區，依廬山都市計畫現行土地使用管制要點規定，不得為原來使用，換言之，現有業者喪失繼續營業的合法性及正當性，不得繼續營業，不過實際走訪發現，仍有餐廳和旅館為了生計繼續經營，但多數店家則是大門深鎖，看得出塵封已久。

為安置廬山溫泉區業者，縣府推動「南投埔里福興農場旅館區開發計畫」，園區預計今年完工，完善公共設施包括遊客中心、停車場、親水公園、地景公園附設壘球場、污水處理廠、自來水淨水廠，旅館區可建築用地面積約21萬平方公尺，由縣府辦理專案讓售給廬山業者，剩餘用地規劃對外標售。

雖然目前仍有少數業者留在廬山溫泉區，但依照規劃，待埔里福興溫泉區開發土地專案讓售完成後，將依發展觀光條例等法源對業者開罰，勒令歇業或執行可立即結束經營的措施，希望違法業者配合歇業。

然而，業者購地加蓋旅館費用少說需新台幣上億元，對一生心血都在廬山的業者根本吃不消，最後可能有業者不願遷離，南投縣長林明溱告訴中央社記者，考慮能否由政府提供數年無息貸款，待業者營業再收利息，比較「人道」。

雖然縣府最終目標應是完全遷離廬山業者，屆時廬山溫泉「將從地圖消失」，但林明溱也坦言，「要讓他們全部離開不可能」，而且廬山有部分不在「較有爭議」的順向坡下方，相對安全的地區，若地質經專家認定無嚴重危險性，希望能再研究法令。

福興溫泉區除肩負安置廬山業者任務，林明溱也希望結合草屯鎮九九峰、國姓鄉北港溪溫泉區，配合埔里鎮中台禪寺等當地知名景點，再串聯魚池鄉日月潭、仁愛鄉清境地區，形成跨鄉鎮旅遊軸線，讓位於軸線中心的埔里鎮成為南投縣觀光明珠。

不過，福興溫泉區不像信義鄉東埔溫泉、苗栗泰安溫泉、新北烏來溫泉、台北北投溫泉等遠離都市塵囂的溫泉區，旅客可以到這些地方泡溫泉，享受「沉浸大自然的放鬆感覺」，但福興溫泉區只是位於埔里郊區，這種「平地溫泉區」未來該如何吸引遊客可能成為問題。

南投縣觀光處長王源鍾表示，福興溫泉區擁有絕佳視野，遠眺可擁抱群山，搭配櫻花混林造景，有遠、中、近層次景觀，且溫泉區最重要的出水量、水質、水溫等指標，根據幾口溫泉井顯示都符合標準，甚至在全台名列前茅。

王源鍾表示，縣府也開闢道路連接國道6號，車程10分鐘內就可抵達，交通可及性很高，「外縣市民眾下班覺得疲勞，或許就可來泡個溫泉放鬆壓力」，且福興溫泉區是新開發園區，腹地大，各項公共建設完整，國內許多歷史悠久的溫泉區也難以比較。

新聞及行政處長林琦瑜也說，福興溫泉區因交通方便，從台中市開車40分鐘就可抵達泡溫泉，加上水質好，以前可能幾個月才泡一次溫泉，現在1個月可以來泡好幾次。

福興溫泉區是林明溱任內最重視的開發案之一，目的除安置廬山溫泉業者，也增加大埔里地區觀光軸線亮點，但廬山業者是否全部配合遷移、縣府是否鐵腕處理違法營業旅館、福興溫泉區的旅客接受度如何等難題，仍有待縣府一一解決。