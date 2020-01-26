親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雙北口罩搶購潮 有婦人狂掃200片、有人跑數間買不到

大年初二 這家族88歲阿嬤到3歲小娃娃都變裝玩起藍色趴

2020-01-26 21:12聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」！10年來，每年都有不同「變裝」主題，今年是主打「藍色趴」，家族從88歲老阿嬤到3歲小娃娃都粉墨登場，一起玩變身趴！

搞怪家族的成員萬美如說，潘家是她的外婆家，她說，說起這個點子，要追溯到2011年的除夕，當時她的表妹吃完年夜飯後，一時興起，竟然搞怪穿上奇裝異服，長輩們也覺得新鮮有趣，甚至加入行列，2012年決定改在大年初二大團圓日子，讓嫁出去的女兒全家也都能回娘家參加，每年都以顏色做為衣著的主題。

萬美如說，她媽媽有五個兄弟姊妹，最年長的阿祖已88歲，最小娃娃才2歲，在大年初二回娘家時，家族就有五、六十人，近年的「主題趴」顏色是紅趴、黃趴及粉紅趴，去年則訂為「復古趴」，有人穿上古裝、小皇帝、茅山道士等，今年主題回復到顏色趴。

今年「藍色趴」主題的扮相，這可不是藍色憂鬰，而是相互看了都想笑，包括貓王、孫悟空、美國隊長、蜘蛛人、藍色閃亮三姊妹、護士、女僕役、京劇臉，甚至花生罐頭、烏龍派出所的兩津勘吉等，十分搞笑，反正只要顏色對了，什麼扮相都行。

要搞變身趴其實要大費周章，萬美如說，從前一、兩個月前就要有完整企畫，至於變身的衣著與道具，有的是自製，也的是從網上買來，大夥在大年初二到齊後，變完裝，九點半從廟口整隊出發，再到阿嬤家，來個大合照，並上網直播，然後吃完中餐，再來交換禮物。

說到禮物也很搞笑，還暗藏地雷，今年最雷的是馬桶清潔劑、白米，甚至還有衛生棉，最不想抽到，最後還是抽到時，大家都還是很開心。

萬美如說，由於家族變身趴在臉書直播，名氣打響後，很多親友甚至鄰居也都覺得很有趣，要求加入，目前已有少數家族以外成員。

今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日...
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」今年是主打「藍色趴」，家族從88歲老阿嬤到3歲小娃娃都粉墨登場，一起玩變身趴！照片／萬美如提供
分享
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日...
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」今年是主打「藍色趴」，家族從88歲老阿嬤到3歲小娃娃都粉墨登場，一起玩變身趴！照片／萬美如提供
分享
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日...
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」今年是主打「藍色趴」，家族從88歲老阿嬤到3歲小娃娃都粉墨登場，一起玩變身趴！照片／萬美如提供
分享
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日...
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」今年是主打「藍色趴」，家族從88歲老阿嬤到3歲小娃娃都粉墨登場，一起玩變身趴！照片／萬美如提供
分享
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日...
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」今年是主打「藍色趴」，家族從88歲老阿嬤到3歲小娃娃都粉墨登場，一起玩變身趴！照片／萬美如提供
分享
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日...
今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」今年是主打「藍色趴」，家族從88歲老阿嬤到3歲小娃娃都粉墨登場，一起玩變身趴！照片／萬美如提供
分享

直播馬桶

延伸閱讀

台中太平張家500人回娘家 五代同堂吃團圓飯

舒淇疑帶馮德倫回娘家 分享私照洩漏甜蜜細節

車多又下雨讓回娘家路艱難 中部國道塞車嚴重

醫生提醒：初二小心回娘家症候群！

相關新聞

大陸武漢肺炎疫情失控 重慶銅梁火龍不來了！

2020-01-26 16:27

今天錯過賴清德 明天蔡英文親來鹿港天后宮發福袋

2020-01-26 13:34

外傳政治人物拜過就中總統 竹山紫南宮主委揭秘辛

2020-01-26 12:52

賴清德竹山紫南宮發福袋 雨中人龍由外地嬤拔頭籌

2020-01-26 11:25

南投也鬧口罩荒 盒裝醫療用口罩幾乎被掃空

2020-01-26 20:00

影／「小姐，垃圾不要亂丟」 小心遇到正義阿伯

2020-01-26 15:58

台中太平張家500人回娘家 五代同堂吃團圓飯

2020-01-26 15:55

盧秀燕初二連跑4宮廟發紅包 市民排隊領想給車禍母祝福

2020-01-26 14:41

過年拜拜求平安 宮廟減香、禮炮車抗空汙

2020-01-26 07:34

2020台灣燈會禁放煙火 違者最高罰15萬

2020-01-26 07:32

台灣燈會展區交通 避塞車有安排

2020-01-26 02:16

彰化市二千多戶停電 台電搶修中

2020-01-25 22:04

2020台灣燈會在台中 29花燈車燈區展在地特色

2020-01-25 21:45

花在彰化！白天看花、夜晚賞燈 還有水舞秀

2020-01-25 18:37

影／用10元暢遊台中 全台最優「雙十」公車今上路

2020-01-25 16:59

紫南宮歷年錢母設計藏巧思 鼠年質感最現代

2020-01-25 13:20

彰化「阿福早點」飄香27年今關店 好滋味不收攤

2020-01-23 23:36

台中「全城皆寶」 台灣燈會4天可抓稀有「寶可夢」

2020-01-23 22:38

中火降載迎新年 春節停機逾半

2020-01-23 22:23

春節就醫、垃圾清運 中彰投民眾看這裡

2020-01-21 00:25

中市改造圖書館 點「知識光明燈」

2020-01-21 00:17

鹿港春節燈廊美極 文武廟還有水舞

2020-01-20 23:50

藝術家個展、特賣會 台中百貨業者提供不同春節體驗

2020-01-20 15:51

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

快跟風！初一台南人潮破百萬 多數將這裡列走春重點

2020-01-26 10:20

彰化市二千多戶停電 台電搶修中

2020-01-25 22:04

大陸武漢肺炎疫情失控 重慶銅梁火龍不來了！

2020-01-26 16:27

春節何處去？南橫6處人間仙境 必去最美野溪溫泉秘境

2020-01-26 11:30

醫療級口罩缺貨！台南超市提貨券預購最快要3個月後領貨

2020-01-26 19:07

南投也鬧口罩荒 盒裝醫療用口罩幾乎被掃空

2020-01-26 20:00

外傳政治人物拜過就中總統 竹山紫南宮主委揭秘辛

2020-01-26 12:52

防武漢肺炎 侯友宜春節行程戴口罩拱手取代握手

2020-01-26 14:58

下大雨又有疫情陰影 屏東民眾戴口罩也要領總統紅包

2020-01-26 10:44

政治人物該戴口罩不握手嗎？ 柯文哲：還不用

2020-01-26 11:41

2萬株杜鵑陸續綻放 新北萬里金山賞鳥兼賞花

2020-01-26 10:19

今天錯過賴清德 明天蔡英文親來鹿港天后宮發福袋

2020-01-26 13:34

賴清德發送陳建仁的福袋 民眾：都是副總統沒關係啦

2020-01-26 11:41

賴清德竹山紫南宮發福袋 雨中人龍由外地嬤拔頭籌

2020-01-26 11:25

影／馬英九23度赴馬家庄祭祖 防疫示範拱手不握手

2020-01-26 11:25

台中太平張家500人回娘家 五代同堂吃團圓飯

2020-01-26 15:55

2020台灣燈會禁放煙火 違者最高罰15萬

2020-01-26 07:32

口罩大搶購連乾洗手也缺貨 屏東藥房剛進貨就賣完

2020-01-26 18:43

台南舉辦「新春大道藝」 國內外街藝團體大展身手

2020-01-26 10:19

影／「小姐，垃圾不要亂丟」 小心遇到正義阿伯

2020-01-26 15:58

雪霸最後聖地 聖稜線賞雪

2020-01-26 09:00

初二壞天氣！ 湖口好客文創園區免費室內景點公開

2020-01-26 10:27

打狗驛百年輪轉 見證哈瑪星接軌世界軌跡

2020-01-26 12:15

過年拜拜求平安 宮廟減香、禮炮車抗空汙

2020-01-26 07:34

萬里翡翠灣太空玲瓏屋 飛碟造型廢墟感十足

2020-01-26 14:28

原民風情 雪見遊憩區3景點必去

2020-01-26 09:00

台灣燈會展區交通 避塞車有安排

2020-01-26 02:16

初二回娘家 基隆車站人流來往頻繁

2020-01-26 15:07

信不信？扭蛋也能扭出財運 北港武德宮有金幣、有文創

2020-01-26 18:50

盧秀燕初二連跑4宮廟發紅包 市民排隊領想給車禍母祝福

2020-01-26 14:41

旗山車站變身糖鐵故事館 重現糖鐵黃金歲月

2020-01-26 12:13

過年玩炮竹要小心 以免「禍從天降」

2020-01-26 07:40

大年初二 這家族88歲阿嬤到3歲小娃娃都變裝玩起藍色趴

2020-01-26 21:12

湧蓮寺創新發行數位式招財錢母 盼貼近年輕人

2020-01-25 22:03

台中州廳修復活化 力拚重現百年前風華

2020-01-26 11:03

大平紅橋古樸典雅 春遊桃園美拍正夯

2020-01-26 14:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top