大年初二 這家族88歲阿嬤到3歲小娃娃都變裝玩起藍色趴

今天是大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」！10年來，每年都有不同「變裝」主題，今年是主打「藍色趴」，家族從88歲老阿嬤到3歲小娃娃都粉墨登場，一起玩變身趴！

搞怪家族的成員萬美如說，潘家是她的外婆家，她說，說起這個點子，要追溯到2011年的除夕，當時她的表妹吃完年夜飯後，一時興起，竟然搞怪穿上奇裝異服，長輩們也覺得新鮮有趣，甚至加入行列，2012年決定改在大年初二大團圓日子，讓嫁出去的女兒全家也都能回娘家參加，每年都以顏色做為衣著的主題。

萬美如說，她媽媽有五個兄弟姊妹，最年長的阿祖已88歲，最小娃娃才2歲，在大年初二回娘家時，家族就有五、六十人，近年的「主題趴」顏色是紅趴、黃趴及粉紅趴，去年則訂為「復古趴」，有人穿上古裝、小皇帝、茅山道士等，今年主題回復到顏色趴。

今年「藍色趴」主題的扮相，這可不是藍色憂鬰，而是相互看了都想笑，包括貓王、孫悟空、美國隊長、蜘蛛人、藍色閃亮三姊妹、護士、女僕役、京劇臉，甚至花生罐頭、烏龍派出所的兩津勘吉等，十分搞笑，反正只要顏色對了，什麼扮相都行。

要搞變身趴其實要大費周章，萬美如說，從前一、兩個月前就要有完整企畫，至於變身的衣著與道具，有的是自製，也的是從網上買來，大夥在大年初二到齊後，變完裝，九點半從廟口整隊出發，再到阿嬤家，來個大合照，並上網直播，然後吃完中餐，再來交換禮物。

說到禮物也很搞笑，還暗藏地雷，今年最雷的是馬桶清潔劑、白米，甚至還有衛生棉，最不想抽到，最後還是抽到時，大家都還是很開心。