大陸武漢肺炎疫情失控 重慶銅梁火龍不來了！

「中國三大非物質文化遺產「重慶銅梁火龍」今年4度受邀來台，但因武漢肺炎在陸失控，來台演出喊停。圖／南投縣政府提供 分享 facebook 中國「三大非物質文化遺產」之一的「重慶銅梁火龍」3年多前首度來台在「南投燈會」一砲而紅，每年春節前後來台演出，觀看人次場場爆滿，今年也4度受邀到南投縣演出5場，未料因武漢肺炎疫情在陸失控，表演生變，活動戛然而止。

縣府指出，重慶銅梁火龍、陝西安塞腰鼓、詩畫浙江燈彩藝術等皆被中國國家文化部定為非物質文化遺產，因演出形式和內容獨特，近年邀請其與縣內演藝團隊搭配燈會展演，以增進兩岸文化交流，其中重慶銅梁火龍更已連4年受邀來台。

而「重慶銅梁火龍」是將生鐵燒熔成溫度達1500度鐵水，在空中經拍打噴濺而出烈焰火花，猶如低空煙火絢爛奪目，2隻火龍穿梭其中，還有4組團圓拋接打散炙熱鐵水，磅礡氣勢，震撼全場，被稱為「是南投燈會最不能錯過的表演」。

但因大陸武漢肺炎疫情失控，移民署公告禁止大陸人士來台進行專業交流，重慶銅梁火龍來台也因此生變；縣府觀光處表示，該表演團隊申請目的為「短期專業交流」，經承辦旅行社向國境大隊去電詢問表示確屬禁止入台範圍內，因此停止。