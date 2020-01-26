影／「小姐，垃圾不要亂丟」 小心遇到正義阿伯

彰化市公所清潔隊最近在彰化市新平路中山高涵洞下的一組機動監視器，拍到一名騎機車女子隨手往路側丟下 一包垃圾，正準備離去時，這時更有戲的在後頭，被一名騎機車的正義阿伯發現，立即叫住她，責怪她亂丟垃圾，她才乖乖下車 ，拎著垃圾離去。

市公清潔隊在春節期間，特別在粉絲專頁公布這段影片，宣導民眾不要亂丟垃圾 ，沒想到反應十分熱烈，並在社群被分享，網友除了譴責這名女子沒有公德心，明知現場有禁止亂丟垃圾的告示牌，還亂丟垃圾，認為應該重罰，也擔心她會轉往「下一站」將垃圾亂丟；對於正義阿伯的挺身而出，網友更是叫好，還說如果人人都能扮演正義阿伯的角色，比監視器還好用。

彰化市公所清潔隊長林群富說，為遏止民眾濫丟垃圾，清潔隊除在5個收集垃圾定點設置監視器取締外，另有三組機動監視器在常被垃圾的地點取締，並隨時更換地點取締。春節前，另在常被丟垃圾的新平路中山高涵洞下，增設一組監視器，沒想到在本月20日上午8時41分，拍到正義阿伯的這一幕。

依監視器畫面，當時這名騎機車的女子，停在市公所清潔隊設置禁止亂丟垃圾的明顯告示牌前，下車隨手將放在機車踏板的一包垃圾，往路邊一丟，轉後轉身上車準備離去。這時候，正義阿伯出現了，他騎機車跟在後面，停在女子後方，很生氣的比著手勢，斥責她亂丟垃圾，女子自知理虧，才又步下機車，回頭將垃圾包拎起來，再放回踏板離去。

林群富表示，彰化市去年全年共取締亂丟垃圾案件 45 件、一般事業廢棄物 3 件、煙 蒂 2 件，依廢棄物清理法規定可處以1200元到6000元罰款；這些取締案件主要是依據監視器定點或機動採證，不過，更需要的是像正義阿伯一樣做為耳目，進而協助宣導及督促，才能確保環境清潔。

這名女子在設有禁倒垃圾告示牌下，隨手丟棄垃圾，在被正義阿伯發現、斥責後，才回頭將垃圾拎起來。 圖／彰化市公所清潔隊提供 分享 facebook

這名女子在設有禁倒垃圾告示牌下，隨手丟棄垃圾。 圖／彰化市公所清潔隊提供 分享 facebook