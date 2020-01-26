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今天錯過賴清德 明天蔡英文親來鹿港天后宮發福袋

2020-01-26 13:34聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

副總統當選人賴清德今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁春節福袋，近千名民眾冒雨排了5、600公尺長的隊伍等著領取，為防範武漢肺炎疫情，每位領福袋的民眾，兩手必須噴酒精消毒；總統蔡英文則在明天上午11時20分到鹿港天后宮發放福袋。

賴清德是在上午11時20分抵達南瑤宮，但他來之前，約8時不到，就有民眾冒雨在廟前排隊等著領福袋，新年圖個好采頭。不過，儘管雨勢實在不小，有的穿著雨衣，有的則撐著傘，扶老攜幼前來排隊，到11時的隊伍就已超過500公尺，在警方維護下，秩序井然。

賴清德抵達後，先參拜彰化媽，祈求風調雨順，國泰民安，隨後開始發放福袋，民眾紛紛問候賴清德新年快樂，許多家長帶子孩子，甚至抱著還在襁褓的嬰兒，希望領到福袋獲得祝福，還有一名95歲阿嬤由兒子陪著，從賴清德手中領到福袋，顯得樂不可支。

為防範武漢肺炎傳播，今天每位民眾在領取福袋前，都必須先噴酒精消毒，並嚴守不握手、不拍照；又鑑於前年春節，蔡英文總統來彰化南瑤宮發放福袋時，曾發生反年改團體抗議，今天在警方嚴密戒護下，則是十分平和。

今天沒趕上領到賴清德發放的福袋沒關係，明天上午11時20分，蔡英文總統會親自到鹿港天后宮發放，不要再錯過。

副總統當選人賴清德今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放春節福袋，為防範武漢肺炎疫情，...
副總統當選人賴清德今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放春節福袋，為防範武漢肺炎疫情，每位領福袋的民眾，兩手必須噴酒精消毒。記者劉明岩／攝影
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副總統當選人賴清德（左2）今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁...
副總統當選人賴清德（左2）今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁春節福袋，許多家長抱著還在襁褓的嬰兒，希望領到福袋獲得祝福。記者劉明岩／攝影
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副總統當選人賴清德今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁春節福袋...
副總統當選人賴清德今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁春節福袋。記者劉明岩／攝影
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副總統當選人賴清德（左2）今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁...
副總統當選人賴清德（左2）今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁春節福袋，許多家長抱著還在襁褓的嬰兒，希望領到福袋獲得祝福。記者劉明岩／攝影
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副總統當選人賴清德（左2）今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁...
副總統當選人賴清德（左2）今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁春節福袋，許多家長帶著孩子排隊領取，希望領到福袋獲得祝福。記者劉明岩／攝影
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副總統當選人賴清德（左2）今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁...
副總統當選人賴清德（左2）今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁春節福袋，這位95歲老阿嬤也冒雨排隊領取。記者劉明岩／攝影
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副總統當選人賴清德今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁春節福袋...
副總統當選人賴清德今天上午到彰化南瑤宮參拜，並發放總統蔡英文、總統陳建仁春節福袋，近千名民眾冒雨排了5、600公尺長的隊伍等著領取。記者劉明岩／攝影
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福袋賴清德蔡英文

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