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4年前訂的目標達標了！羅智強宣布參選2022台北市長

外傳政治人物拜過就中總統 竹山紫南宮主委揭秘辛

2020-01-26 12:52聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

準副總統賴清德今到南投縣竹山鎮紫南宮發總統府1元福袋，吸引不少民眾冒雨排隊領取，而紫南宮以「求發財金」名聞遐邇，元旦、農曆初一發送招財錢母總吸引連綿數公里的人龍，堪稱是台灣宗教民俗傳奇，也是政治人物必參拜的廟宇。

紫南宮主委莊秋安指出，農曆年節期間就是廟內人潮最洶湧、最熱鬧的時候，而依目前每日回收處理的金紙量來估計，每天少說有10多萬人前來參香，賴清德準副總統也選在今天到廟裡走春，同時也在廟埕戲台前方發送福袋給民眾。

而因蔡英文總統和賴清德去年也曾為了參選總統、祈福等因素分別在2月、5月前往參拜，最後兩人打破因初選造成的僵局，更合作搭擋助蔡順利連任，也因此傳出政治人物只要拜過紫南宮就能順利中總統，堪稱「政治人物的總統廟」之一。

對於，外傳政治人物拜過就能順利當選，莊則表示，確實常有人問這問題，「不過他覺得不是完全是這樣」，是因為紫南宮的土地公、土地婆很靈驗，人潮很多，也適合政治人物集人氣，所以想選的都來拜，「剛好有中總統也都有來拜」啦！

莊也提醒民眾，近期因武漢新型冠狀病毒疫情加劇，紫南宮雖在大多都是開放空間，但人潮洶湧，所以還是建議來參香的民眾戴口罩，拜年就不要握手，拱手道賀就好，摸完招財金雞也要記得洗手，以降低也避免病毒傳遞或交叉感染等狀況。

準副總統賴清德去年5月參加民進黨黨內初選、2020總統大選，都有到南投縣竹山紫南...
準副總統賴清德去年5月參加民進黨黨內初選、2020總統大選，都有到南投縣竹山紫南宮參香，主委莊秋安陪同。圖／本報資料照
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準副總統賴清德今到南投竹山紫南宮走春發福袋，去年5月賴為爭取民進黨總統大選提名曾...
準副總統賴清德今到南投竹山紫南宮走春發福袋，去年5月賴為爭取民進黨總統大選提名曾前往，最後與蔡英文總統搭檔勝選。圖／本報資料照
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紫南宮賴清德福袋

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