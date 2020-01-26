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賴清德竹山紫南宮發福袋 雨中人龍由外地嬤拔頭籌

2020-01-26 11:25聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

準副總統賴清德從年初一起，由南而北巡迴廟宇參香，並發1元福袋給當地民眾，而今一早8時30分就準時現身南投縣竹山鎮紫南宮，不少民眾不畏風雨，頂著濕冷天氣到場排隊，但為因應武漢肺炎疫情，發送現場強調不握手和不拍照。

賴昨從他的家鄉台南的「首廟天壇」出發，之後再赴高雄三鳳宮、屏東車城福安宮、嘉義縣朴子配天宮、嘉義市嘉邑城隍廟，今上午8時30分排定到紫南宮，但因南投清晨就下起大雨，廟方一度憂心，排隊人潮恐稀落，所幸民眾踴躍。

排在第一位的是來自彰化的88歲阿嬤，她提到，因沒看過賴清德本人，得知他要到紫南宮參香發福袋，她就請從桃園回娘家的女兒特地載她過來，一早6時多就抵達現場等候，很高興拿到賴親手發的福袋，之後也將跟土地公參拜祈福。

紫南宮主委莊秋安則說，今天下雨天，本來擔心人會不多，未料，發送前2小時就有民眾排隊，展現賴準副總統的高人氣，約半小時就發出1000個總統府1元福袋；賴離去趕往下一點前，廟方也送上2袋紫南宮發財錢母，祝福他添福招財。

另，今天在紫南宮排隊領福袋或到廟內參香的民眾，多數仍未戴口罩，為降低武漢肺炎傳遞可能性，現場維安人員向排隊民眾說明，並強調不握手和不拍照，大家也都相當配合的收起手機，發送過程順利且迅速。

而賴清德今天參香發送福袋行程，多集中在中部地區，離開竹山紫南宮後就趕往 雲林虎尾天后宮，之後預計上午11時25分彰化南瑤宮、下午1時35分梧棲大庄浩天宮、3時15分抵達苗栗玉清宮，明天則將轉往北部廟宇繼續發送福袋。

準副總統賴清德（右3）今現身南投縣竹山鎮紫南宮發福袋，88歲彰化阿嬤一早6時許就...
準副總統賴清德（右3）今現身南投縣竹山鎮紫南宮發福袋，88歲彰化阿嬤一早6時許就排隊也拔得頭籌。記者賴香珊／攝影
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準副總統賴清德（右3）今到南投縣竹山鎮紫南宮發福袋，清晨6時許就開始有人冒雨排隊...
準副總統賴清德（右3）今到南投縣竹山鎮紫南宮發福袋，清晨6時許就開始有人冒雨排隊，排出雨中人龍。記者賴香珊／攝影
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福袋紫南宮武漢肺炎

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