過年拜拜求平安 宮廟減香、禮炮車抗空汙

過年期間，很多人會到各大寺廟拜拜，祈求新的一年平安順利，不過燃香、燒紙錢、放鞭炮引發空汙，環保問題不小。彰化南瑤宮多年前已改使用電子音效播放，代替一般爆竹煙火，減少實際施放鞭炮，安全環保省荷包，一樣虔誠又熱鬧。

台中市府推廣「四少一功德」政策，即少焚香、少紙錢、少鞭炮、少蠟燭及以功代金，改善逸散汙染，呼籲民眾及寺廟祭祀神明及祖先，多採用鮮花素果、徒手祭拜等方式，共同響應環保。

台中市府環保局長吳志超表示，燒紙錢是拜神祭祖的傳統習俗，但容易產生致癌物質，並污染空氣，依環保署資料，每焚燒1公噸紙錢，會產生約1.5公噸二氧化碳、一氧化碳及甲苯等有害空氣污染物。

為減少焚燒金紙產生空汙，台中市推動「紙錢集中燒」政策，固定於每年春節、清明節及中元節舉行淨爐活動，邀請法師至后里及烏日焚化廠誦經並灑淨，透過淨爐儀式降低空汙，也展現對傳統習俗尊重。

台中市登記立案寺廟共1010間，203間設置環保金爐，響應金紙減量及一爐一香則約8成寺廟配合推行。台中市府民政局表示，市府採購2台環保禮炮車，供全市各宮廟借用，每年平均出借100多日；另台中市有5個區公所也有環保禮炮車，供區內寺廟使用。