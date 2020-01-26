2020台灣燈會禁放煙火 違者最高罰15萬

許多人過年會放鞭炮討個吉利。2020台灣燈會在台中舉行，文心森林公園副展區已經開燈，因花燈多為易燃物，台中市府公告燈會全區禁止施放爆竹煙火，違者最高開罰15萬元。彰化、南投在特定時段也禁止施放爆竹煙火，就算過年、廟會及慶典活動也不例外。

2020台灣燈會主展區，2月8日至23日在台中后里森林及馬場園區登場，展期16天；副展區文心森林公園從去年12月21日至今年2月23日，展期65天更長。

台中市府消防局表示，因燈會現場人潮多，且展示花燈多為易燃物，為維護賞燈民眾安全，依台中市爆竹煙火施放管制自治條例規定，主展區及副展區禁止施放爆竹煙火，主展區從2月5日上午8時至2月23日晚間24時；副展區則從去年12月18日上午8時至今年2月23日晚間24時禁止，違者開罰3萬至15萬元。

各縣巿對燃放爆竹也都有規定，像彰化縣政府2012年修訂彰化縣爆竹煙火施放管制條例，明訂除申請獲准，否則每晚10時到翌日清晨6時嚴禁施放會產生笛音或爆炸音的爆竹煙火，違者可處以3萬元以上、15萬元以下罰款，就算廟會及慶典活動也不例外。

另像跨年或廟會使用的高空煙火，屬專業煙火，任何時間施放都須申請，以彰化縣政府去年12月22日在縣立體育場舉辦的冬至音樂會所施放煙火，也都經過申請審查後，才准予施放。在取締方面可是不手軟，2017年取締6件，共裁罰30萬3千元、2018年2件6萬元、去年1件3萬元，最近兩年都是大甲媽祖來彰化遶境時，彰化縣信眾或宮廟違規施放鞭炮、煙火被處罰。

南投縣消防局指出，全縣幅員較廣，目前一般時間晚上10時至隔日上午8時均不得施放一般爆竹煙火，春節期間也未開放。另依縣內爆竹煙火施放管制辦法第4條規定，油庫、大型油槽、發（變）電廠、可燃性高壓氣體製造場所，其他經南投縣政府公告的區域，均全面禁止施放爆竹煙火。