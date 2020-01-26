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台灣燈會展區交通 避塞車有安排

2020-01-26 02:16台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

面對過年期間賞燈人潮即將擁進台中后里主燈區，台中市交通局推出交通路線教戰守則，教導南來北往的民眾如何避開交通擁塞的賞燈法則，搭高鐵的民眾可以至高鐵台中站轉搭台鐵前往后里火車站；搭台鐵的民眾更可以直接搭到后里車站；若自行開車，則有8處燈會專屬停車場，有接駁車直達后里主燈區。

2020台灣燈會副展區文心森林公園已於上月21日登場。因位於台中市區，從台中火車站或高鐵台中站，都有市內公車及接駁車可搭乘。而位於后里花博園區的台灣燈會主燈區，將於2月8日亮相，來自南、北外縣市的民眾，不論是搭乘高鐵或火車，都可以透過轉乘或直達，直接前往后里火車站，即可搭接駁車到主燈區。

台中市交通局長葉昭甫表示，從北部南下的民眾如果搭高鐵，可在高鐵苗栗站下車，再轉乘台鐵豐富站前往后里站；從苗栗豐富站到后里站，僅需35分鐘。台中以南民眾搭高鐵，則可在高鐵台中站下車，再轉乘位於高鐵台中站旁的台鐵新烏日站，直達后里火車站，車程約40分鐘。

另外，交通局也協調台鐵，除加開區間電車，並增加自強號停靠后里的班次。開車民眾則可停在台中市區設置的燈會專用停車場，再搭乘接駁車。這些停車場包括市區的秋紅谷、太原停車場、北水湳停車場；大里區的大里運動公園；海線沙鹿區的沙鹿火車站。

在后里主展區附近另規劃有3處燈會專用停車場，包括神岡停車場、麗寶樂園停車場與甲保廠停車場。專用停車場共有1萬1136個汽車停車位。不論是台中市區、或后里主展區附近的停車場，所設立各個專用停車場旁，就是燈會的接駁站；民眾可直接搭乘接駁車至展區。更多交通資訊，民眾可上2020台灣燈會官網查詢。

【更多精采內容，詳見

停車場台灣燈會高鐵

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