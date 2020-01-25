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彰化市二千多戶停電 台電搶修中

2020-01-25 22:04聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市崙美路、南興國小和鄰近花壇鄉一帶今晚近8點50分停電，已停電近1小時，台電表示，初步調查是高壓電桿絕緣礙子破裂造成停電，目前台電正在搶修中，造成最高約有二千多戶停電，陸續恢復供電中，目前還約有1700戶停電中。

彰化市崙美路、南興國小和鄰近花壇鄉一帶今晚近 8點50分停電，社區一片漆黑，目前...
彰化市崙美路、南興國小和鄰近花壇鄉一帶今晚近 8點50分停電，社區一片漆黑，目前台電正在搶修中。圖／民眾提供
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彰化市崙美路、南興國小和鄰近花壇鄉一帶今晚近 8點50分停電，社區一片漆黑，目前...
彰化市崙美路、南興國小和鄰近花壇鄉一帶今晚近 8點50分停電，社區一片漆黑，目前台電正在搶修中。圖／民眾提供
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停電台電

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