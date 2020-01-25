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2020台灣燈會在台中 29花燈車燈區展在地特色

2020-01-25 21:45聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中燈會主展區2月8日在后里花博園區開幕，其中「29花燈車燈區｣展現台中各區特色，讓遊客透過各式花燈車體驗台中各地風情，如外埔區花燈車展示「外埔五寶｣農特產；大甲區花燈車以媽祖為主題，結合鐵砧山劍井傳說和芋頭產業；大安區花燈車以沙雕與大安濱海園區呈現濱海地區風貌；清水區花燈車則以高美濕地動物、鰲峰山親子運動公園玉帶橋，帶出靠山面海的鮮明印象。

台中市民政局表示，民眾可藉由29花燈車燈區認識台中、規畫遊台中的路線，到后里區賞燈後，可選擇至鄰近的外埔區走走，外埔區花燈車將稻米、芋頭、紅龍果、葡萄及蜂蜜等「外埔五寶｣為主題，車頭部分以蜜蜂造型包覆，側面蜂巢設計可以手機掃描QR code連結AR，了解整部花燈車的規畫設計理念及製作過程。

除農特產品外，外埔區還有水流東桐花步道、公婆樹、永豐觀景台、高鐵瞭望台、農藝傳坊、忘憂谷及愛的長廊等景點，民眾可到外埔區品嘗在地農特產並來趟輕旅行。

台中市民政局表示，遊台中濱海沿岸則可從大甲區開始，沿著海岸線走訪大安區、清水區。大甲區花燈車是以大甲媽祖為主軸，結合鐵砧山劍井傳說和芋頭產業，車身設計以水環繞四周，大甲媽祖為主燈，旁有鐵砧山風車、芋頭師、芋頭娃娃，呈現多樣文化特色，該區還有著名的大甲鎮瀾宮、大甲文昌祠、林氏貞孝坊、匠師的故鄉等特色景點，百年藺編工藝、奶油酥餅、芋頭酥也非常有名。

大安區花燈車以沙雕與大安濱海園區為主，利用鯨魚及海神意象呈現海洋生態，並搭配青葱、芋頭農特產品展現地方特色。大安區海岸線優美，並有河口生態特有動物，吸引許多民眾前來享受濱海風光。

清水區花燈車以藍色象徵海洋生命力，設計「飛天老鼠」造型，結合高美濕地的招潮蟹、白鷺鷥、彈塗魚及鰲峰山親子運動公園的玉帶橋，呈現靠山面海鮮明印象。清水區有世界級景點高美濕地、鰲峰山運動公園玉帶橋和觀景台、港區藝術中心、清水鬼洞、眷村文化等，還有不能錯過的米糕及擀麵，當地地瓜、白蘿蔔、花生、韭菜等也非常美味，適合全家大小來遊玩。

台中市民政局民政局表示，來台中逛燈會，不妨至台中山、海線區域走走，也可到屯區、城區看看城市風貌，感受台中的魅力。

台中燈會主展區將在2月8日於后里花博園區開幕，29花燈車燈區展現台中市各區不同特...
台中燈會主展區將在2月8日於后里花博園區開幕，29花燈車燈區展現台中市各區不同特色。圖／台中市政府提供
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台中燈會主展區將在2月8日於后里花博園區開幕，29花燈車燈區展現台中市各區不同特...
台中燈會主展區將在2月8日於后里花博園區開幕，29花燈車燈區展現台中市各區不同特色。圖／台中市政府提供
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台中燈會主展區將在2月8日於后里花博園區開幕，29花燈車燈區展現台中市各區不同特色。圖／台中市政府提供
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台中燈會主展區將在2月8日於后里花博園區開幕，29花燈車燈區展現台中市各區不同特色。圖／台中市政府提供
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花燈高美濕地大甲媽祖

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