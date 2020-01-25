影／用10元暢遊台中 全台最優「雙十」公車今上路

今天是大年初一，台中市「雙十公車」優惠政策上路，台中市民或外地遊客只要刷卡搭乘，不只維持原先的10公里內免費，超過10公里的車資，也由原本最多收取60元降為10元，市長盧秀燕邀請國內外遊客搭乘雙十公車，春遊台中。

「雙十公車今日正式上路！」市長盧秀燕今日到潭子區潭水亭發送市長春節小紅包時，向來參香的市民報告，她指出，從大年初一開始到谷關泡溫泉、新社看花海、造訪霧峰林家花園，通通享有「雙十」優惠，即10公里內免費、超過10公里最多只收10元。

「每個月省1500元」一名就讀西屯區宜寧中學的女學生表示，她平時從大甲區住處搭公車到學校，單趟就要48元，一天來回96元，以20天上學日來算，每月花費近2000元，「雙十公車」上路後，來回只要20元，她和媽媽都覺得這個措施非常好。

另名學生也說，她家在南投草屯，在南投搭車一站就要付20幾元，很羨慕台中有這麼優惠的政策，甚至「考慮畢業以後要到台中就業，因為真的很方便」。

台中市交通局長葉昭甫表示，對於長距離通勤、通學的民眾，以及偏鄉地區就診民眾，交通費用大大降低，希望藉此強化串連各行政區，活絡區域經濟發展，落實公平正義、幫助經濟弱勢。

葉昭甫說，為使雙十公車順利推動，交通局去年已逐步將免費公車補助機制由過去「里程為主」調整為「人次為主」，鼓勵客運業者依據市場機制與民眾需求調整運能載客；去年10月起也透過公車動態資訊系統，對公車發車班次全面自動稽核，督促業者提高公車準點性與可靠度。