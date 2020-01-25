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大年初一民眾廟宇走春 鹿港爆人潮

2020-01-25 13:53聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

大年初一，許多民眾一大早就到廟宇走春，祈求新春好運道，彰化縣鹿港天后宮一大早就湧進人潮，市區車輛多，民眾可以將車輛停放在外圍停車場，再走進天后宮廟口商圈，文鹿港文武廟、桂花巷藝術村、頂番婆街區夜間也有燈廊，是打卡拍美照熱門景點。

國定古蹟鹿港天后宮新春期間在香客大樓新春展覽今年首度安排天后宮聖母鑾轎在會場讓民躦轎腳祈平安，並有木雕、春仔花等工藝展出，也可參拜月下老人、註生娘娘、文昌帝君，而天后宮廣場民眾也大排長龍要敲平安鑼，祈求一年順心安泰。

鹿港文武廟則有狀如「糖葫蘆」的燈廊、及5米高的Q版關帝爺主燈，農曆年初一至初五晚間還有泮池水舞，元宵節前的每週六日晚間也有水舞，公會堂廣場、周邊紅磚道以及成功路口至公園一路口春節期間也有「年貨大街」活動，民眾可到鹿港拜拜走春逛老街。

彰化市公所在大年初一也與「旅庫。彰化」合辦尋燈探險四城門小旅行活動，帶領大家走訪彰化市廟宇、欣賞各式主題燈籠，今天下午1：30在彰化市公會堂（彰化藝術館）前集合出發，分四條路線導覽，彰化市長林世賢也將親自導覽解說打春牛的傳統。

彰化尋燈探險四城門路線一（從北門到東門）公會堂-孔子廟-開化寺-北門福德祠-元清觀-大東門福德祠；路線二（從東門到南門）公會堂-大東門福德祠-元清觀-大南門開彰祖廟-關帝廟；路線三（從南門到西門）公會堂-慶安宮-大南門開彰祖廟-聖王廟-西門福德祠；路線四（從西門到北門）公會堂-開化寺-西門福德祠-北門福德祠-元清觀。民眾可至彰化市公所網站和、「旅庫。彰化」官方臉書查詢。

國定古蹟鹿港天后宮新春期間在香客大樓新春展覽， 今年首度安排天后宮聖母鑾轎在會場...
國定古蹟鹿港天后宮新春期間在香客大樓新春展覽， 今年首度安排天后宮聖母鑾轎在會場讓民躦轎腳祈平安。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港天后宮一大早就湧進人潮走春拜媽祖，天后宮廣場民眾也大排長龍要敲平安鑼，...
彰化縣鹿港天后宮一大早就湧進人潮走春拜媽祖，天后宮廣場民眾也大排長龍要敲平安鑼，祈求一年順心安泰。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港天后宮一大早就湧進人潮走春拜媽祖。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮一大早就湧進人潮走春拜媽祖。記者林宛諭／攝影
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鹿港天后宮北門

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