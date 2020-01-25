武漢肺炎延燒 紫南宮人潮爆滿急採購口罩給工作人員
武漢肺炎疫情全球延燒，台灣確診病例增加到3例，今天大年初一，南投紫南宮湧入大批求發財金、錢母的信眾，人潮車潮爆滿，許多人都戴上口罩預防感染。因為春節期間紫南宮每天人潮超過10萬人，且信眾來自台灣各地和海外，為了確保工作人員安全，紫南宮今天緊急採購口罩給工作人員，減少信眾和工作人員感染機率。
這次武漢肺炎疫情爆發後迅速蔓延，來自台北的陳小姐，特地在大年初一到紫南宮拜拜求發財金，祈求鼠年事業順利財源廣進，但紫南宮今天人潮爆滿，土地公廟和廣場、道路都是人擠人，連上廁所都大排長龍，為了確保安全，她和家人都戴上口罩燒香拜拜，也減少和其他人接觸，避免感染疫情。
她說，以前SARS是發燒後才會有傳染力，聽說武漢肺炎沒有發燒人接觸就可能感染，春節期間難免要走春拜拜，出入公共場合，只能勤洗手並戴上口罩，預防被傳染。
面對武漢疫情來勢洶洶，紫南宮主委莊秋安也對工作人員健康感到憂慮，今天上午設法採購口罩提供工作人員基本保護。莊秋安說，春節期間紫南宮每天門庭若市，拜拜燒香都是人擠人，接觸的頻率相當高。遊客又來自國內各地甚至大陸海外，工作人員也擔心感染風險增加。因此他趕緊採購口罩，提供工作人員基本預防裝備，讓信眾安心，他也祈求伯公仔保佑，這波疫情趕緊過去，全民平安過好年。
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