武漢肺炎延燒 紫南宮人潮爆滿急採購口罩給工作人員

武漢肺炎疫情全球延燒，台灣確診病例增加到3例，今天大年初一，南投紫南宮湧入大批求發財金、錢母的信眾，人潮車潮爆滿，許多人都戴上口罩預防感染。因為春節期間紫南宮每天人潮超過10萬人，且信眾來自台灣各地和海外，為了確保工作人員安全，紫南宮今天緊急採購口罩給工作人員，減少信眾和工作人員感染機率。

這次武漢肺炎疫情爆發後迅速蔓延，來自台北的陳小姐，特地在大年初一到紫南宮拜拜求發財金，祈求鼠年事業順利財源廣進，但紫南宮今天人潮爆滿，土地公廟和廣場、道路都是人擠人，連上廁所都大排長龍，為了確保安全，她和家人都戴上口罩燒香拜拜，也減少和其他人接觸，避免感染疫情。

她說，以前SARS是發燒後才會有傳染力，聽說武漢肺炎沒有發燒人接觸就可能感染，春節期間難免要走春拜拜，出入公共場合，只能勤洗手並戴上口罩，預防被傳染。