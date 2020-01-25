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年初一試手氣擲筊拚轎車黃金媽祖 港口宮信眾大排長龍

2020-01-25 11:59聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

大年初一，嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，一大早信眾湧入寺廟燒香，添香油錢試手氣，擲筊搶轎車、黃金媽祖，信眾大排長龍，縣長翁章梁也到場發送紅包，廟內外熱鬧滾滾。

港口宮每年春節舉辦擲筊搶轎車、黃金媽祖活動，連辦16年成了傳統，今年港口媽文化季活動，援往例從大年初一到年初五登場，5天期間每天送1尊市價6萬元黃金媽祖，另統計擲出最多聖筊的參賽者，可獲得轎車等大獎，廟方採購2000CC轎車及1500ＣＣ轎車各1輛。

今天起到初五每天上午8點至下午5點，民眾添香油錢千元，就可參加擲聖筊搶轎車活動，每天統計擲出6聖筊以上參賽者，直至初五比賽完後依擲出聖筊杯數排名獲獎，若有同筊數的再公開比試決勝負；第1名是價值80多萬元轎車外，第2名也是60萬元轎車，還有機車、液晶電視等獎品。

擲筊民眾擲筊前，雙手捧筊杯默念，擲筊獲聖杯，獲掌聲，圍觀民眾看得緊張；另民眾只要添100元香油錢，可參加擲聖搶黃金媽祖，除擲筊搶大獎活動，還有過平安橋、吃平安圓、平安龜、卡拉OK無限歡唱、摸金牛、街頭藝人、舞獅、國樂、舞蹈等節目。

去年擲筊搶轎車活動，共吸引逾2500信徒參加，來自南投縣埔里鎮的王姓女信徒，大年初四連擲11個聖筊，贏得價值80多萬元的大獎轎車，第二名轎車大獎由連擲10個聖筊的信徒贏走。

嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，一大早信眾湧入寺廟燒香，添香油錢試手氣，...
嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，一大早信眾湧入寺廟燒香，添香油錢試手氣，擲筊搶轎車、黃金媽祖。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，廟廣場停放擲筊大獎2輛轎車及機車等。記者...
嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，廟廣場停放擲筊大獎2輛轎車及機車等。記者魯永明／攝影
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大年初一，嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，一大早信眾湧入寺廟燒香，添香油...
大年初一，嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，一大早信眾湧入寺廟燒香，添香油錢試手氣，擲筊搶轎車、黃金媽祖，廟內外熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，信眾摸金牛。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，信眾摸金牛。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，信眾過平安橋。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，信眾過平安橋。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，一大早信眾湧入寺廟燒香，添香油錢試手氣，...
嘉義縣東石鄉港口宮春節港口媽文化季登場，一大早信眾湧入寺廟燒香，添香油錢試手氣，擲筊搶轎車、黃金媽祖。記者魯永明／攝影
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